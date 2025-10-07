TDT'nin asil üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan liderleri tarafından imzalanan bildiride, TDT üyelerinin barış, güvenlik, istikrar ve refaha olan bağlılıkları teyit edilerek güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik taahhütler yinelendi.

Bildiride, Türk devletleri arasında her alanda dayanışma, işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmeye yönelik sarsılmaz kararlılık ifade edildi.

Kıbrıs sorununun, adadaki mevcut gerçeklere dayanarak, müzakere edilmiş, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüme ulaştırılması gerektiği belirtilen bildiride, TDT üyelerinin "Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkıyla, eşit özden gelen haklarını güvence altına alma arzularında dayanışma içinde oldukları" kaydedildi.

Bildiride, Gazze'deki insani durumun kötüleşmesinden derin endişe duyulduğu ifade edilerek acil ve kalıcı ateşkes ile engelsiz insani yardım erişimi çağrısı yapıldı.



İsrail-Filistin çatışmasına adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına vurgu yapılan bildiride 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti ile iki devletli çözümün ilgili BM kararları uyarınca uygulanması gerektiği belirtildi.

Suriye konusuna da değinilen bildiride, TDT üyeleri Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ile ülkenin güvenliği, istikrarı ve yeniden inşasına verdikleri desteği yeniden teyit etti.

Bildiride ayrıca, "Türk Devletleri Arasında Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması" taslağının değerlendirilmesinin hızlandırılması çağrısında bulunuldu.

Liderler bildiride, İslam'a karşı her türlü nefretle mücadele etmek ve bu olguyu ele almak için uluslararası platformlarda çabaları uyumlaştırma konusundaki taahhütlerini yeniden teyit etti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Azerbaycan'ın ana toprakları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz ulaşımı sağlayacak, bölgenin transit potansiyelini ortaya çıkaracak, barış, istikrar ve refaha katkıda bulunacak iletişim kanallarının açılmasına ilişkin mutabakatın memnuniyetle karşılandığı belirtilen bildiride, "Üye devletlerin, Zengezur Koridoru'nu işlevsel hale getirmek ve geliştirmek için sürdürdükleri çabaları desteklediklerini ifade ettikleri, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu azami potansiyeliyle kullanma taahhütlerini yeniden teyit ettikleri, aynı zamanda Trans-Hazar Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru ve Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun, bölgeler arası bağlantısallığı güçlendirmek, Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yollarını çeşitlendirmek açısından önemini vurguladıkları" kaydedildi.