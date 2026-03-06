TDT Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya geliyor... Orta Doğu'daki son durum masada





Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantıya Bakan Fidan ev sahipliği yapacak.

Türkiye ve Dönem Başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın temsil edileceği toplantıda, teşkilat bünyesindeki son gelişmeler ve gelecek dönemde atılacak adımlar değerlendirilecek, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında kapsamlı istişareler gerçekleştirilecek.

Toplantı marjında, Fidan'ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması ve konuk heyet başkanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu olarak kabul edilmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, söz konusu toplantıda gerçekleştireceği hitabında, bölgedeki ve uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet üretmekte zorlu zamanlar geçirdiği bu dönemde, TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme ihtiyacıyla aralarındaki işbirliğini genişletmelerinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulaması, bu çerçevede, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar ile üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda Türk dünyası olarak ortak bir duruş sergilenmesinin ehemmiyetine dikkati çekmesi bekleniyor.

Fidan'ın, Pakistan ile Afganistan arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasının önüne geçilmesi için diyalog kanallarının ve barışçıl çözüm yöntemlerinin teşvik edilmesine ihtiyaç bulunduğunu belirtmesi, Kıbrıslı Türklerin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) maruz kaldığı haksız ve insanlık dışı tecrit uygulamalarının sona erdirilmesi gerektiğine ve tüm TDT üyelerinin, KKTC ile siyasi, ekonomik ve kültürel-beşeri ilişkilerin geliştirmelerinin faydasına işaret etmesi ve Türk devletlerinin üçüncü taraflarla teşkilat bünyesinde işbirliklerinin geliştirilmesini teminen kurulmasına karar verilen "TDT+" formatı hakkında Türkiye'nin yaklaşım ve önceliklerini paylaşması öngörülüyor.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kuruldu. Konseyin ismi, 2021'de İstanbul Zirvesi'nde alınan bir kararla "Türk Devletleri Teşkilatı" (TDT) olarak değiştirildi.

Teşkilatın ana hedefleri, Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin kayıt altına alınması ve tanıtılmasını sağlamak.

Sekretaryası İstanbul'da bulunan TDT'nin, halihazırda 5 üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve 4 gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.

Teşkilatın müteakip Gayriresmi Zirvesi, bu yılın ilk yarısında Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenecek.

Yılın ikinci yarısında yapılacak olan TDT 13. Zirvesi'ne ise Türkiye ev sahipliği yapacak.