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TDT Milli Güvenlik Konseyi Başkanları Türkistan'da toplandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Milli Güvenlik Konseyi (MGK) Başkanları 3. Toplantısı, Kazakistan'ın Türkistan kentinde yapıldı.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 14:30 - Güncelleme:
TDT Milli Güvenlik Konseyi Başkanları Türkistan'da toplandı
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TDT'den yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'daki toplantıya Azerbaycan Güvenlik Konseyi Sekreteri Ramil Usubov, Kazakistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gizat Nurdauletov, Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Mahmudov ve TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman başkanlığındaki TDT Sekretaryası katıldı.

Türkistan'daki toplantıda taraflar, TDT bölgesi ve dünyadaki güncel güvenlik durumunu ve mevcut gelişmeleri ele aldı.

TDT ülkelerini hedef alan güvenlik tehditlerinin ve zorluklarının yanı sıra bazı bölgesel ve küresel gelişmelerin Türk bölgesine olası etkilerini değerlendiren taraflar, ayrıca ulaşım güvenliği ve Orta Koridor boyunca ulaştırma ve lojistik altyapısının geliştirilmesi, uluslararası bilgi güvenliğinin sağlanması konularına da dikkati çekti.

Taraflar, terörizm ve aşırıcılıkla, yasa dışı silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ve sınır ötesi organize suçlarla mücadelede işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Bunun yanı sıra taraflar, mevcut güvenlik işbirliğinin somut proje ve programlarla geliştirilmesine yönelik TDT çerçevesindeki mekanizmaların güçlendirilmesi konusunu da ayrıntılı ele aldı.

  • TDT Toplantısı
  • MGK Kazakistan
  • Türkistan Konseyi

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