TDV, Kenya'da su kuyusu açtı

Ramazan ayı dolayısıyla gıda paketi ile Kur'an-ı Kerim dağıtımı, iftar ve su kuyusu açma faaliyetleri için ülkeye gelen TDV heyeti, programın beşinci gününde ülkenin batısındaki Bungoma'daki Müslüman Komitesi Mescidi bahçesinde hazırlanan su kuyusunu açtı.

Açılışın ardından Busia'daki Al-İhsan yetimhanesini ziyaret eden heyet, çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

TDV tarafından mescitte verilen 100 kişilik iftar öncesi davetlilere. hitap eden Nairobi Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Fatih İldeş, su kuyusunu açmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bölge halkıyla iftar yapmaktan mutlu olduklarını kaydeden İldeş, Türk kardeşleri için Kenyalılardan dua istedi.

İldeş, hayırseverlerin emanetlerini Kenya'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.