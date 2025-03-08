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TDV, Mali'de 5 bin gıda kolisi dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayında 'Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin' temasıyla yurt içi ve dışında başlattığı yardım kampanyası kapsamında, Mali'de zor şartlarda yaşayan Müslümanlara 5 bin gıda kolisi dağıttı.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 16:45 - Güncelleme:
TDV, Mali'de 5 bin gıda kolisi dağıttı
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TDV'nin ramazan programı kapsamında Bamako, Segou, Kidal, Gao, Bla, Djenne ve Timbuktu'da 5 bin gıda kolisi dağıtıldı.

TDV Batı Afrika Bölge Temsilcisi Furkan Faruk Taze, AA muhabirine, Türkiye Diyanet Vakfı olarak Mali'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mali'nin kuzey bölgelerindeki savaştan etkilenen halka gıda ve iftar verdiklerini anlatan Taze, "Ayrıca Mali'de şiddetli yağışların neden olduğu seller sonrası 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 800 evin yıkıldığı Bla kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Yine savaş nedeniyle evini ve şehrini terk ederek Bamako'da çadırlarda yaşam mücadelesi veren Müslüman kardeşlerimize yardımda bulunduk." dedi.

Taze, gıda kolilerinde 5 kilogram pirinç, 4 kilogram fasulye, 3 kilogram makarna, 3 kilogram şeker, 1 kilogram tuz, 5 litre sıvı yağ ve 1 kilogram hurma bulunduğunu belirterek, 4 bin kişiye de iftar verdiklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti Bamako Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Cumali Kösen ise dünyanın yarısının obezite ile yarısının ise açlıkla mücadele ettiğini belirterek, "Gelişmiş ülkelerin başta Afrika'da yaşam mücadelesi veren halka el uzatması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı her zaman mazlumun yanındadır." ifadesini kullandı.

  • Türkiye Diyanet Vakfı
  • mali

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