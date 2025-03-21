TDV, Sierra Leone'de 1500 aileye gıda kolisi dağıttı

TDV, ramazan ayı boyunca dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda yardımları ve iftar programları düzenlemeye devam ediyor.

TDV Temsilcisi Mehmet Savaş Eniç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Eniç, bu çalışmalar kapsamında, Sierra Leone'de 1500 aileye gıda kolisi dağıtıldığını ve 2 bin kişilik iftar programı düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'den gönüllülerin ve hayırseverlerin destekleriyle yapılan yardımların, ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahipleriyle buluşturduğunu belirten Eniç, Sierra Leone'deki yardımların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Eniç, "TDV olarak, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi burada da mazlum ve muhtaç kardeşlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Ramazan vesilesiyle Sierra Leone'de de yardım faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu süreçte bizlere destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.