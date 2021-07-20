TDV tarafından Somaliland'da kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

AA 20 Temmuz 2021 Salı 18:25 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 18:26

Başkent Hargeysa'da TDV ekipleri gözetiminde 1400 hisse kurbanın kesimi yapıldı.

Kurban etleri paketlenip belirlenen noktalarda ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

TDV Somaliland kurban organizasyonu sorumlusu Muhammed Taha Kötan, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı ile 28 yıldır vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

TDV'nin bu yıl yurt dışında 77 ülke 335 bölgede Türk milletinin emaneti kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ettiğini ifade eden Kötan, "Bugün Hargeysa'da 200 büyükbaş hayvanın kesimi yapıldı. Şimdi de ihtiyaç sahiplerine etlerin dağıtımını yapıyoruz. Hargeysa'da milletimizin bağışladığı kurbanlıkların etlerini 2 bin kişiye ulaştırdık. Buradaki insanların bütün milletimize selamları, muhabbetleri var." dedi.

TDV kurban kesim organizasyonu yarın Borama kentinde devam edecek.