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TDV, Zimbabve'de 1500 büyükbaş kurbanlık kesimi yapacak

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) '2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'nda Zimbabve'de bu yıl yaklaşık 10 bin 500 hisse karşılığı 1500 büyükbaş kurbanlık kesimi yapılacak.

AA16 Haziran 2024 Pazar 08:01 - Güncelleme:
TDV, Zimbabve'de 1500 büyükbaş kurbanlık kesimi yapacak
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"Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlen "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nda tüm hazırlıklarını tamamlayan TDV, Zimbabve'de, Buhera, Mutoko, Macheke ve Rushinga olmak üzere 4 bölgede kurban kesimi gerçekleştirecek.

Kurban Bayramı öncesi Zimbabve'deki organizasyon hakkında AA muhabirine bilgi veren TDV yetkilisi Seyit Akça, kurbanlık hayvanların titizlikle kontrol edildiğini, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve bayramı beklediklerini söyledi.

Akça, Zimbabve'de 1500 adet büyükbaş kurban kesimi yapacaklarını ve yaklaşık 45 bin aileye 10 bölgede kurban etlerini dağıtacaklarını kaydetti.

  • Zimbabve kurban kesimi
  • TDV kurban organizasyonu
  • 2024 yılı kesimleri

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