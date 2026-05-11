  TDV'den anlamlı kampanya: ''Bir Kurban Bir Kur'an'' seferberliği başladı
TDV'den anlamlı kampanya: ''Bir Kurban Bir Kur'an'' seferberliği başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2026 yılı Vekaletle Kurban Programı bünyesinde hayata geçirdiği 'Bir Kurban Bir Kur'an' kampanyası kapsamında, ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin destekleri ile kurban etinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim de hediye edecek.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 09:27 - Güncelleme:
Bu yıl Türkiye dahil 85 ülkede vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştirecek olan TDV, "Bir Kurban Bir Kur'an" kampanyası çerçevesinde ise 19 ülkede 6 dilde toplam 42 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapacak.

Mushafların dağıtımı, vakfın görevli ve gönüllüleri tarafından Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Etiyopya, Güney Afrika, Hırvatistan, Kamerun, Karadağ, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Komor Adaları, Kosova, Litvanya, Makedonya, Senegal, Sırbistan ve Tanzanya'da yapılacak.

Kur'an-ı Kerimler, ihtiyaç sahiplerine, "luh" adı verilen tahtalara ayetleri yazarak ezberlemeye çalışan hafız adayı öğrencilere, İslam'ı tanımak isteyenlere ve Mushaf'a ulaşma imkanı bulunmayan kişilere ulaştırılacak.

- BAĞIŞÇILAR 200 LİRA KARŞILIĞINDA KUR'AN HEDİYE EDEBİLİYOR

Kurban vekaletini TDV'ye vermek isteyen hayırseverler "https://bagis.tdv.org/" veya TDV mobil uygulamaları üzerinden bağış yaparken "Kurbanınızla birlikte bir de Kur'an hediye etmek ister misiniz?" seçeneğini işaretleyerek 200 lira karşılığında bir adet Mushaf bağışında bulunabilecek.

Dileyenler ayrıca "KURAN" yazıp 4333'e SMS göndererek de kampanyaya destek verebilecek.

Kampanya ile bir yandan kurban ibadetiyle paylaşma ve kardeşlik iklimi güçlendirilirken, diğer yandan Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajlarının daha fazla gönle ulaşması amaçlanıyor.

