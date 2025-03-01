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TDV'den Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi dağıtımına başladı.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 18:13 - Güncelleme:
TDV'den Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye ramazan yardımı
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği işbirliğinde Bakü Türk Şehitliği Camisi'nde düzenlenen yardım kolisi dağıtımına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, TDV Genel Müdürü İzani Turan, büyükelçilik müşavirleri, TDV gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, ramazanın aynı zamanda paylaşım ayı olduğunu, TDV'nin buraya Türk milletinin ekmeğini Azerbaycanlı kardeşleriyle paylaşmaya geldiğini söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerindeki hayır faaliyetleri nedeniyle TDV'ye teşekkür eden Akgün, gıda kolilerinin Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde dağıtılacağını dile getirdi.

TDV Genel Müdürü Turan da bu sene 81 ülke, 437 bölgede dağıtım yapacaklarını, 2 milyonun üzerinde insana ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

İLK SIRADA GAZZE VE SURİYE VAR

Turan, yardımların başta Gazze ve Suriye'de dağıtılacağını, fakat gönül coğrafyasını ve Türk cumhuriyetlerini de unutmadıklarını söyledi.

Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık, Türkiye ve Azerbaycan'ın sofralarının da bir olması amacıyla bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeş olduğunu vurgulayan Açık, Azerbaycanlıların ramazan sofralarında kendilerine de yer açmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından koliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kamyona yüklendi.

AZERBAYCAN'DA 10 BİN KUR'AN-I KERİM DAĞITILACAK

Ramazan boyunca Azerbaycan'da TDV'nin "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında 5 bin Kur'an-ı Kerim ve 5 bin Azerbaycan Türkçesinde Kur'an-ı Kerim meali dağıtılacak.

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