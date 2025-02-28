TDV'den Gazze'ye 52 tır insani yardım malzemesi

TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV bağışçılarının gönderdiği 52 tır insani yardımın Mısır'ın başkenti Kahire'den Gazze Şeridi'ne doğru yola çıktığını söyledi.

Kayacan, ramazan içerisinde ulaştırılmak üzere gönderilen insani yardımların 20 tır un, 20 tır gıda kolisi, 10 tır hijyen paketi ve geriye kalanlarının da çadırlardan oluştuğunu dile getirdi.

TDV'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yaklaşık 22 milyon dolarlık yardım ulaştırdığını kaydeden Kayacan, "(TDV) Gazze'nin içinde de 7 Ekim'den bu tarafa günlük sıcak yemekler, su dağıtımı ve ekmek dağıtımı gibi faaliyetlerini hiç aralık vermeden devam ettirdi ve inşallah bugün de ramazan öncesi Türk milletinin emanetleri inşallah Gazze için yola çıkıyor." diye konuştu.

Bu vesileyle, Gazzelilere ulaştırılmak üzere bu emanetleri TDV'ye veren Türk halkına gönülden teşekkür eden Kayacan, "TDV, emin bir şekilde onların emanetlerini Gazze'nin mazlum insanlarına ulaştırmaya devam edecektir. Biz TDV olarak, 7 Ekim'den bu tarafa devamlı bir şekilde Gazze'deyiz, Gazze'de faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



Kayacan, bugünkü organizasyonu ramazan öncesi bir farkındalık oluşturma anlamında düzenlediklerini ve yardımların devam edeceğini dile getirdi.

