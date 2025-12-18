İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7408
  • EURO
    50,269
  • ALTIN
    5940.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TDV'den Nijerya'ya yardım eli: Su kuyusu ve mescit açıldı
Güncel

TDV'den Nijerya'ya yardım eli: Su kuyusu ve mescit açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), suya ulaşmakta güçlük çeken coğrafyalarda yürütülen 'Bir Damla Bir Hayat' projesi kapsamında Nijerya'da su kuyusu ve mescit açtı.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 17:41 - Güncelleme:
TDV'den Nijerya'ya yardım eli: Su kuyusu ve mescit açıldı
ABONE OL

Başkent Abuja'ya yaklaşık 180 kilometre mesafedeki Nasarawa eyaletine bağlı Makarato köyünde düzenlenen programla mescit ibadete, 60 metre derinliğe sahip su kuyusu hizmete açıldı.

Açılış törenine TDV görevlileri, yerel yetkililer ile köy sakinleri katıldı.

TDV yurt dışı temsilcisi İlyas Bulut, yaptığı açıklamada, TDV'nin Makarato köyü sakinleri için su kuyusu ve mescidin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bulut, bölgedeki yaklaşık 30 bin kişinin temiz içme suyuna erişimine katkı sağlayacak kuyunun, köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

TDV tarafından aynı proje kapsamında inşa edilen mescidin 130 metrekare büyüklüğünde olduğunu kaydeden Bulut, mescidin bölge halkının ibadet ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra sosyal dayanışmaya da katkı sunmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Bulut, TDV'nin Afrika başta olmak üzere ihtiyaç duyulan coğrafyalarda insani yardım, eğitim ve dini hizmetlere yönelik projelerini sürdürdüğünü ifade etti.

  • türkiye diyanet vakfı
  • nijerya
  • su kuyusu
  • mescit

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.