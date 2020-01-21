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TDV burslusu öğrencilere 30 ilde düzenlenen yarıyıl kampına 1668 kişi katıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) burslusu öğrenciler, mesleki gelişimlerine katkı sunmak ve akademik ortamlarını desteklemek amacıyla 30 ilde düzenlenen yarı yıl kampında bir araya geldi.

AA21.01.2020  11:26 - Güncelleme: 21.01.2020  11:26

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Konuk Öğrenci, İlahiyat Akademi, Özel Destek Akademi, Uluslararası İlahiyat, Uluslararası İmam Hatip Lisesi programı öğrencilerinin katıldığı kamp 8 Şubat'ta sona erecek.

Buna göre 975'i kız, 693'ü erkek olmak üzere 1668 öğrencinin katıldığı kampta, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak ve akademik ortamlarını desteklemek amacıyla uzman eğitimciler tarafından eğitimler, çeşitli konferans, söyleşi ve etkinlikler yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık, öğrencilerin yarıyıl kamplarına yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Öğrencilerin burs programı kapsamında birinci dönem gördükleri derslere ilaveten Arapça ve temel İslami ilimler dersleri aldığını bildiren Açık, şu bilgileri verdi:

"Kamplarda kitap okuma ve kitap kritiği, sabah namazı etkinlikleri, hadis ezberleme, film gösterisi ve gezi gibi etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca öğrenciler ülkemizde kalifiye insan açığına alternatif olma, dini algıların tahlili, toplumsal sorunları muhakeme gücü, ümmet bilinci gibi konuların işlendiği konferans ve seminerleri alanında uzman isimlerden dinleme imkanı buluyorlar."

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