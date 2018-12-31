TEB 2019 Milli Pİyango bileti kampanyası kazananların isim listesi CEPTETEB 2019 Yilbasi cekiliş sonuçları sorgulama ekranı

TEB 2019 Milli Pİyango bileti kampanyası kazananların isim listesi açıklandı mı? CEPTETEB 2019 Yilbasi cekiliş sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? CEPTETEB İnternet Şubesi’ne giriş nasıl yapılır? sorularına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Yılbaşı Milli Piyango Bileti Kampanyası sona ermiştir. Gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Kampanya kapsamında kaç kişinin Milli Piyango bileti kazandığı bugün açıklanacak. Bilet kazanmak için kısa mesaj gönderen ancak bilet kazanamayan katılımcılara TEB’den 30 dk günlük konuşma süresi hediye edilecek. Günlük 30 dk konuşma süresi, katılım için kısa mesaj gönderen cep telefonu hattına 3 – 7 Ocak tarihleri arasında yüklenecektir. TEB 2019 yılı için yeni kampanyasında Cepte TEB müşterilerine milli piyango bileti hediye etti. Katılım gençekleştiren müşteriler arasında yapılan çekiliş sonucu bilet kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için internet şubesine giriş yapmanız yeterli. Aynı zamanda TEB 2019 Milli Pİyango yılbaşı bileti kampanyası kazananların bilet numaraları ayrıca SMS ile bilgilendirilecektir. Konu ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de. İşte Cepte TEB milli piyango bileti kazananlar



Kampanya Detayları



Kampanyamız 20 Aralık 00:01’de başlayacak ve 27 Aralık 2018 23:59’a kadar geçerli olacak.



Kampanya başlangıcı itibariyle TEB Bireysel müşterileri arasından CEPTETEB İnternet Şube'sine giriş yapanlar Milli Piyango yarım bileti çekilişine katılmış sayılacak.





Katılım 1 çekiliş hakkı ile sınırlı.



Çekiliş 31 Aralık’ta yapılacak.



Çekiliş sonrası Milli Piyango bilet numarası müşterilerimize SMS ile gönderilecek. Müşterimizin biletine ikramiye çıkması durumunda sistemde kayıtlı olan müşteri adresine gönderim yapılacak.



Sisteme kayıtlı adresi değişen müşterilerimiz 0850 222 0 929 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak, adres güncellemelerini yapabilirler.



2019 Yılbaşı Özel Çekilişi yapıldıktan sonra sadece ikramiye kazanan müşterilerimizin Milli Piyango biletleri tebligat adreslerine kargo ile gönderilecek.



İkramiye kazanmış Milli Piyango biletinin teslim edilememesinden ve bu duruma bağlı diğer durumlardan bankamız sorumlu değil.



Gönderimler Ocak Ayının ikinci haftasında başlayacak.



27 Aralık 2018 saat 23:59’a kadar CEPTETEB İnternet Şubesi’ne giriş yapmayan müşterilerimiz, hediye Milli Piyango bileti çekiliş hakkını kaybedecek.



Kampanyadan kazanılan yarım Milli Piyango biletleri mal ya da nakde dönüştürülemez, nakit karşılığı talep edilemez.



Kampanya kapsamında hediye edilen yarım biletlere ikramiye çıkması durumunda, ödülün teslim alınma ve tüm ödül başvuru işlemlerinin sorumluluğu kazanan talihliye ait.



İkramiye kazanamayan biletler katılımcılara gönderilmeyecek, imha edilecek.



Gönderim kanalında yaşanabilecek gecikmelerden Türk Ekonomi Bankası A.Ş. sorumlu tutulamaz.



Kampanyaya katılan herkes bu katılım koşullarını kabul etmiş sayılır.



YASAL METİN:

Bu kampanya Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından MPİ’nin 10.12.2018 tarih ve 58259698-255.05.02-E.12428 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM tarafından düzenlenmektedir.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen bu kampanyada 20.12.2018 (00:01) – 27.12.2018 (23:59) tarihleri arasında tarihleri arasında, İnternet bankacılığının kullanılmasının teşvik edilmesi amacıyla Banka Hizmet tanıtımlarını da sağlayan www.teb.com.tr/www.cepteteb.com.tr adresinden (ücretsiz) kullanıcı kodu, parola ve tek kullanımlık şifre ile CEPTETEB Bireysel İnternet Şubesi’ne ücretsiz giriş yapan bireysel müşterilere 1 çekiliş hakkı verilecektir. Kampanyaya katılım 1 çekiliş hakkı ile sınırlıdır.

Talihliler 31.12.2018 saat 12:00’da Mucize Tanıtım Eski Osmanlı Sk. No:10/5 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul (Mucize Tanıtım Toplantı Salonu) adresinde yapılacak çekilişle belirlenecektir. İkramiye kazanan talihliler çekiliş tarihinde www.teb.com.tr/www.cepteteb.com.tr internet adresinde ilan edilecektir. İkramiye olarak; 1.000 kişiye Milli Piyango Yılbaşı Yarım bilet ikramiyesi (35 TL) verilecektir.

Bilet numaraları kazanan kişilere sms ile bildirilecek olup, bilete ikramiye isabet etmesi halinde müşteriye posta yoluyla bileti teslim edilecektir. İkramiye son teslim tarihi 31.01.2019’dir. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcıların sorumluluğundadır. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. çalışanları ve Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri teslim edilmez. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV ve ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

Türk Ekonomi Bankası ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Türk Ekonomi Bankası hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Türk Ekonomi Bankası 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…



Türk Ekonomi Bankası, 1927 yılında Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. unvanıyla kurulmuştur. 1982 yılında Çolakoğlu Grubu tarafından satın alınana kadar yerel bir banka olarak faaliyet göstermiştir. Bu tarihten itibaren tüm Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan bankanın genel müdürlüğü İstanbul’a taşınmış, kurumun adı da Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) olarak değiştirilmiştir.



Türk bankacılık sektörünün saygın ve ayrıcalıklı finans kurumu olan TEB, bankacılık faaliyetlerine 1927 yılında başlamıştır. Kurulduğu yıldan bu yana genişlettiği şube ağı, ürün ve hizmet çeşitliliği ile yatırım, leasing, faktoring, sigorta ve portföy yönetimi gibi finans sektörünün çeşitli alanlarındaki aracılık faaliyetlerini sürdürmektedir.



Türk Ekonomi Bankası çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.



Türk Ekonomi Bankası merkez binası TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye 34768 / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Halkbank merkez şubesine 0216 503 70 70 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz.