Tebessüm Kahvesi nerede? MasterChef yeni bölümü nerede çekildi? sorularının yanıtları tüm MasterChef Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. Masterchef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam renkli anların yaşanacağı MasterChef Türkiye'de yarışmacılar yemeklerini Tebessüm Kahvesi'nde çalışan 10 down sendromlu personel için yaptılar. Tebessüm Kahvesi, MasterChef yarışmasıyla gündeme geldi. MasterChef'in yarışmacıları 15 Ekim tarihli bölümde Tebessüm Kahvesi'ndeki çalışanlara yemeklerini sunacaklar. MasterChef yeni bölümü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tebessüm Kahvesi, MasterChef yarışmasıyla gündeme geldi. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftanın dört günü yayınlanan MasterChef'in yarışmacıları yeni bölüm için Tebessüm Kahvesi'ne gittiler.

TEBESSÜM KAHVESİ NEREDE?

Tebessüm Kahvesi Üsküdar Belediyesi’nin başlattığı bir sosyal sorumluluk projesidir. 21 Mart 2016 tarihinde açılan Tebessüm Kahvesi'nde down sendromlu personel garsonluk yapmaktadır. Görevli meslek elemanları sabah 08.00 akşam 20.00 saatleri arasında haftanın 7 günü ihtiyaca göre çalışma süresini planlayarak görevini sürdürmektedir. Kafenin gelir gider, malzeme giriş çıkışı, ihtiyaçların tespiti ile temini ve benzeri işler yine bu ekip tarafından koordineli olarak yürütülmektedir.

Adres: Barbaros, Veysi Paşa Sk. No:35, 34662 Üsküdar/İstanbul

TEBESSÜM KAHVESİ HAKKINDA

Down Kafe’ de gençlerimiz sabah 08.00–14.00 ve öğlen 14.00–20.00 saatleri arasında 5’er kişilik iki grup olarak iki vardiya şeklinde çalışmaktadırlar. Haftanın 7 günü bu şekilde çalışma yapılır. Haftanın 1 günü izinlidirler.Down Kafe’ de şu an 7 erkek, 3 kız toplam 10 downlu genç görev yapmaktadır.

Proje çalışmasında downlu gençlere bu süreçte çalışmalarında rehberlik etmek, desteklemek, takiplerini yapmak ve organizasyonun yürütülmesi için Özel Eğitim Öğretmeni,işletme müdürü, 4 yardımcı personel ve 1 kasiyer görevlendirilmiştir. Görevli meslek elemanları sabah 8.00 akşam 20.00 saatleri arasında haftanın 7 günü ihtiyaca göre çalışma süresini planlayarak görevini sürdürmektedir göstermektedir., kafenin gelir gider, malzeme giriş çıkışı, ihtiyaçların tespiti ile temini ve benzeri işler yine bu ekip tarafından koordineli olarak yürütülmektedir.