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Tebriz'de Azerbaycan'a destek gösterisi: Ermenistan'a destek cinayettir

Tebriz'de Ermenistan ile İran arasındaki sınır kapısının kapatılması talebiyle eylem yapıldı.

AA18 Ekim 2020 Pazar 20:40 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 20:40
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Tarihi Tebriz Çarşısı civarında bir araya gelen göstericiler, "Karabağ bizimdir bizim olacak" "Norduz kapatılmalıdır" ve "Ermenistan'a destek cinayettir" sloganları atarak İran ile Ermenistan arasındaki Norduz Sınır Kapısı'nın kapatılmasını istedi.

Göstericiler, Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine yaptığı saldırıları da kınayarak, Azerbaycan'a destek sloganları attı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran güvenlik güçlerinin eyleme izin vermediği ve göstericileri dağıttığı görüldü. Türklerin yoğunlukta yaşadığı İran'ın diğer şehirlerinde de eylem çağrısı yapılmıştı ancak güvenlik güçleri gösterilere izin vermedi.

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