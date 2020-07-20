Tecavüze de alçak sessizlik: Örtbas etmeye çalıştılar

20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:48 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:48

Sözde kadın haklarını koruyan HDP, konu kendi vekilinin tecavüzü olunca sessizliğe büründü. Çelik'in, D.K.'ya yaptıklarını pandemiden önce öğrendiklerini itiraf eden HDP Kadın Meclisi, mağdurun tecavüzden söz etmediğini savundu.

HDP seçim çalışmaları sırasında D.K.’ya tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan iddianame düzenlendi. Çelik, partisinden istifa ederken, Meclis Adalet Anayasa Karma Komisyonu, çarşamba günü, Çelik hakkındaki fezlekeyi görüşmek üzere toplanacak.

Akşam'ın haberine göre, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşine yönelik cinsiyetçi paylaşımlar için sert eleştiriler yapan HDP, konu kendi milletvekillinin tecavüzü olunca olayı örtbas etmek için yoğun çaba sarf etti.

ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTILAR

HDP Kadın Meclisi, önceki gün yaptığı açıklamada, “Kadın Meclisimiz, süreçten pandemi başlamadan önce haberdar olmuştur” dedi. Mağdur D.K. ile görüşmeler yaptıklarını itiraf eden HDP Kadın Meclisi, “Görüşmelerimizde ısrarla sormamıza rağmen taciz veya tecavüze ilişkin herhangi bir beyanı olmamıştır. Haziran sonunda Meclis’e gelen fezlekede ise taciz ve tecavüz iddiaları yer almıştır. Bu nedenle derhal disiplin süreci başlatılmıştır” dedi. Bu iddiaları ise D.K. yalanladı. D.K., SABAH Gazetesi’ne verdiği mülakatta, HDP’li milletvekillerinin olayı örtbas etmek için baskı uyguladığını söyledi. D.K, “HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar’a anlattım. İlk etapta inandılar. Sonra ‘Biz araştırıp gereğini yaparız, sen bu olayı kapat ve unut’ diyerek beni vazgeçirmeye çalıştılar” dedi.

YANDAŞ MEDYA SUSKUN

‘Kadın hakkı savunuculuğu’nda en ön safta ses yükselten medya organları da tecavüz olayını basitleştirdi. Gazete Duvar, “HDP Milletvekili partisinden istifa etti” başlığı ile haberi duyurdu. Bir Gün gazetesi ise “Bir kadının şikâyetiyle hakkında soruşturma açılan HDP’li vekil, partisinden istifa etti” başlığı ile haberi duyurdu.

BULDAN’DAN SES SEDA ÇIKMIYOR

HDP’nin Kadın Eşbaşkanı Pervin Buldan’ın, konuyla ilgili sessizliği dikkat çekti. Buldan, Twitter üzerinden Selahattin Demirtaş’ın eşi başta olmak üzere yapılan cinsiyetçi paylaşımlar için “Kadın iradesini kırmaya yönelik saldırılarda hiçbir kadın yalnız değildir. HDP kadın özgürlükçü yaşamın garantisidir” demişti. Buldan, söz konusu kendi partisinin milletvekili olunca üç maymunu oynadı. Buldan’ın konu ile ilgili ne bir tweet ne de bir açıklama yapmadığı görüldü.

VALİLİK D.K.’YA KORUMA TAHSİS ETTİ

Mağdur D.K.’ya Mardin Valiliği tarafından koruma tahsis edildi. Mağdur kadın demecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: “Yardım edeceği gerekçesiyle görüşmeler sırasında zorla ve istemim dışında tecavüz etti. O gün sadistçe, hunharca, zorla, canımı acıta acıta tecavüz etti. Çocuklarım üzerinden tehdit ettiler. 27 yıllık eşimle boşandım. Eşim, mücadelemden vazgeçmememi istedi ama toplumdaki mecburiyetten dolayı ağlaya ağlaya boşandık. Bu alçaklar sözde kadın haklarını koruyorlar ama bunun ne kadar yalan olduğunun en bariz örneği benim.”