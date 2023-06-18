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TEDAŞ sosyal medya üzerinden dikkati çekti: Uygulamadan takip edilebilecek

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), elektrik arıza ve kesintilerinin bildirilmesi için geliştirdiği uygulamanın kullanımının yaygınlaşması ve bilinirliğinin artırılması amacıyla Twitter üzerinden #KesintisizEnerjininKolayYolu etiketi ile sosyal medya etkinliği gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA18 Haziran 2023 Pazar 05:00 - Güncelleme:
TEDAŞ sosyal medya üzerinden dikkati çekti: Uygulamadan takip edilebilecek
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TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu uygulama, 8 Mayıs'ta vatandaşların hizmetine sunulmuştu.

Uygulamayı kullananların sayısını artırmak için çeşitli iletişim faaliyetleri yürüten TEDAŞ, bu kapsamda Twitter üzerinden #KesintisizEnerjininKolayYolu etiketini oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, sosyal medyada kullanılan etiketin amacının elektrik arıza ihbar uygulamasının bilinirliğini artırmak ve kullanımını yaygınlaştırarak ülkenin her köşesine kesintisiz enerji arzı sağlamak olduğunu aktardı.

Yapıcı, uygulama üzerinden vatandaşların elektrik arızalarına ilişkin ihbarlarını kolayca iletebileceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda ihbarın takip ve sorgulaması, abone ve tesisat eklenmesi ile planlı elektrik kesintilerinin takibini de uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilecekler. Vatandaşlarımızın uygulamamıza gösterdikleri ilgiden dolayı çok memnunuz. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler de çok olumlu. Uygulamamızın kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla iletişim ve tanıtım faaliyetlerimize önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz."

  • tedaş
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  • elektrik arıza ihbar

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