İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2022 Cumartesi / 12 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1113
  • EURO
    18,0195
  • ALTIN
    1029.96
  • BIST100
    2543.1
Güncel

Tedavi amaçlı ateş eden zanlı yakalandı

Esenyurt'ta, hafıza kaybı yaşayan kadın için doktoru 'Şok geçirmesi lazım' dedi. Akrabaları, iyileşmesini istedikleri kadına kurusıkı tabanca ile saldırı düzenledi. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı yakalandı.

AA11 Haziran 2022 Cumartesi 13:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Esenyurt'ta akrabası olan kadının yitirdiği hafızasının yerine gelmesi için sokakta kurusıkı silahla ateş ettiğini öne süren şüpheli gözaltına alındı.

Bağlarçeşme Mahallesi'nde yürüyen 2 kadından birinin, aniden yola çıkan bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu bayılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyaya yayımlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, kurusıkı silahı ateşleyerek kaçan şüpheli yakalandı.

Şüpheli sorgusunda, bayılan kadının akrabası olduğunu, rahatsızlığı için gittiği bir doktorun kadının hafızasının yerine gelmesi için şok yaşaması gerektiğini söylediğini aktardı. Şüpheli, bu nedenle böyle bir yönteme başvurduğunu savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, hakkında herhangi bir şikayet bulunmayan şüpheli serbest bırakıldı.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının yolda yürüdüğü sırada yan taraftan aniden çıkan bir kişinin yere doğru ateş etmesi ve kadınlardan birinin bayılması yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.