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Tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi

Sakarya'da hastanede tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapıldı. Etkinliğe, Başhekim Yardımcısı Hatice Sıçramaz, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Filiz Kuni, Zinnet Dilmen Anaokulu Müdürü Ayşegül Seren Karaman ile görevliler ve çocukların aileleri katıldı.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 12:40 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 12:40
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İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Erenler Kaymakamı Günhan Yazar ile Zinnet Dilmen Anaokulunun yürüttüğü "1 Gülen Göze 1 Umut da Sen Ol" projesi kapsamında, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Savaşçı ve beraberindekiler, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Çeşitli hediyelerin verildiği etkinlikte, hastanede tedavi gören çocuklar Karagöz, meddah ve orta oyunu ustası Seçkin Bayramoğlu'nun sergilediği gölge oyunuyla eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliğe, Başhekim Yardımcısı Hatice Sıçramaz, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Filiz Kuni, Zinnet Dilmen Anaokulu Müdürü Ayşegül Seren Karaman ile görevliler ve çocukların aileleri katıldı.

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