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Tedbiren tahliye edildi! 4 katlı bina çatlak

Tuzla'da duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tedbiren boşaltıldı.

AA9 Şubat 2025 Pazar 08:23 - Güncelleme:
Tedbiren tahliye edildi! 4 katlı bina çatlak
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İçmeler Mahallesi Özyaman Sokak'ta alt katında 2 iş yeri, üst katlarında 9 dairenin bulunduğu binanın duvarlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, AFAD, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, yaptıkları ön inceleme sonrası binanın tahliye edilmesine karar verdi.

Bina tedbiren boşaltılırken, zabıta ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Apartman sakinlerinden Murat Şahin, binanın ikinci katının duvarlarında çatlak oluştuğunu ve bu esnada ses çıktığını söyledi.

Gelen sesler üzerine korktuklarını belirten Şahin, "Hemen çocuklarla dışarı çıktık. İlgili bütün kamu kurumları gelerek burada inceleme yaptı. Zaten bina kentsel dönüşümde. Durum incelenecek ve ona göre hareket edeceğiz." dedi.

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