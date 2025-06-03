Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Kurban Bayramı tatiline yönelik alınan tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Kurallara uymayan otobüs işletmelerine yönelik idari işlem uyguladık.

Fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari ceza uygulamaya devam edeceğiz.

İstanbul'da bayramda Marmaray, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattı ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm havalimanlarında problem yaşanmaması adına personel sayımızı arttırdık.

Trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurgulamak istiyorum.

Tatilde yol çalışmaları yapılmayacak.

Herkesin bayramını kutluyorum.

5-8 ve 9 Haziran günlerinde hızlı tren ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışlarına gittik.