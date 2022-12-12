Tedirginliklerini bu sözlerle dile getirdiler: Türkiye'nin bölgedeki etkisi artıyor!

Türkiye'nin dış politikadaki kazan-kazan prensibi dünyanın her coğrafyasında karşılık bulmaya devam ediyor. Bu coğrafyalardan bir tanesi de Afrika ülkeleri. Fransa'nın arka bahçesi olarak gördüğü Afrika'nın, Türkiye ile yakın ilişkiler kurması ve Türkiye'nin bölgede etkisini artırması Fransız Le Monde gazetesinin de dikkatinden kaçmadı.

Fransız Le Monde gazetesi Türkiye'nin Afrika'daki etki alanını güçlendirdiğini belirten kuruluş, Türkiye'nin özellikle medya yoluyla bölgede güçlendiğini ve devlet desteğiyle birçok Türk medya kuruluşunun Afrika'da faaliyet yürüttüğünü belirtti.

"Afrika'da, Paris'i rahatsız eden ülkeler" başlığıyla yayımlanan makale, 25 Mayıs'ta gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'ne dikkat çekti.

Türkiye'nin medya ile Afrika'daki gücünü pekiştirdiğine vurgu yapılan makalede şu değerlendirmeye yer verildi:

"Anadolu haber ajansının halihazırda Addis Ababa (Etiyopya) ve Abuja'da (Nijerya) bölge ofislerinin yanı sıra Kenya'da muhabirlerinin bulunduğu Afrika'daki medya varlığını güçlendirmeyi planlıyor. Kıtadaki genişlemesi; Hartum (Sudan), Mogadişu (Somali) ve Johannesburg'da (Güney Afrika) duyurulan ofis açılışlarıyla devam edecek. Ayrıca 2014 yılından bu yana Hausa ve Svahili dilinde yayın yapan TRT'nin, " TRT Afrika" etiketiyle yayınını daha da genişletmesi bekleniyor. Türk özel medyası da devlet desteğiyle Afrika'da faaliyet gösteriyor. Bir televizyon kanalı olan Natural TV, 2017 yılından bu yana aralarında Benin, Burkina Faso, Senegal, Gana ve Nijerya'nın da bulunduğu Sahra altı Afrika'daki 18 ülkede popüler televizyon dizilerinin de aralarında bulunduğu eğlence programlarını uydu üzerinden yayınlamaktadır."

Makalenin devamında, Türk Hava Yolları'nın diğer hava yollarından çok daha fazla bölgeye ulaştığı belirtilerek şu ifadelere yer verdi:

"Bu güç yükselişi, Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin yoğunlaşmasıyla örtüşüyor. Yirmi yılda yıllık ticaret 5 milyar dolardan 25 milyar dolara çıktı. Türk Hava Yolları şu anda kıtada altmış iki havalimanına hizmet vererek, diğer tüm yabancı hava yollarından daha fazla hizmet veriyor."