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Tefeci organize suç örgütü çökertildi!4 şirkete el konuldu

Antalya'da C.F.'nin elebaşılığını yaptığı tefeci organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 45 şüpheli yakalandı. 4 adet şirkete MASAK raporuna istinaden adli makamlarca el konuldu.

20 Mart 2025 Perşembe 12:01 - Güncelleme:
Tefeci organize suç örgütü çökertildi!4 şirkete el konuldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Antalya'da C.F.'nin elebaşılığını yaptığı tefeci organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 45 şüpheli yakalandı. 4 adet şirkete 5549 Sayılı Kanun gereğince, MASAK raporuna istinaden adli makamlarca el konuldu.

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