İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Antalya'da C.F.'nin elebaşılığını yaptığı tefeci organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 45 şüpheli yakalandı. 4 adet şirkete 5549 Sayılı Kanun gereğince, MASAK raporuna istinaden adli makamlarca el konuldu.

Ayrıntılar geliyor...

Antalya'da C.F.'nin elebaşılığını yaptığı Tefeci Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 45 şüpheli yakalandı.❗

Operasyonlar sonucu yaklaşık 15 MİLYAR TL değerinde;

⛔ 1 adet beş yıldızlı otel (250 odalı),

⛔ OSB üzerinde fabrika bulunan... pic.twitter.com/uRWSx8OvYH