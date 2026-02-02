İSTANBUL 8°C / 2°C
Tefeci organize suç örgütüne JİHA'lı darbe: 12 şirkete kayyum atandı

Şanlıurfa'da tefeci organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Jandarma İHA (JİHA) destekli operasyonda 4,2 milyar TL hesap hareketi bulunan 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait yaklaşık 804 milyon lira değerinde; 20 adet taşınmaz, 55 adet araç ve bin 145 adet banka hesabına el konuldu. Ayrıca; 12 adet şirkete TMSF tarafından kayyum atandı.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 08:00
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma sonucu 545 jandarma personelince, jandarma İHA (JİHA) desteğiyle 45 adrese operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 4,2 milyar liralık hesap hareketi bulunan 37 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, 23'ünün tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti.

MASAK verileri sonucu şüphelilere ait yaklaşık 804 milyon lira değerindeki 20 taşınmaza, 55 araca ve 1145 banka hesabına el konulduğuna, 12 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığına dikkati çeken Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin faizle borç verdikleri vatandaşlarımızı baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak vatandaşlarımıza çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını ise tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."

Organize suç örgütleri ve çetelerle mücadeleyi tefecilere karşı da aynı kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Yerlikaya, Vali'yi, Cumhuriyet Başsavcılığını, İl Jandarma Komutanlığını ve emeği geçenleri tebrik etti.

