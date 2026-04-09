İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,59
  • EURO
    52,1045
  • ALTIN
    6772.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tefeci şebekesi çökertildi: Market sahibini borçlandırıp iş yerini yağmaladılar
Güncel

Tefeci şebekesi çökertildi: Market sahibini borçlandırıp iş yerini yağmaladılar

Batman'da tefecilik yoluyla market sahibini borçlandırıp iş yerini yağmalayan, fabrika hissesine ortak olan ve yüzde 20-30 faizle para veren 8 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemesinde yaklaşık 350 milyon liralık şüpheli hesap hareketi tespit edildi.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 10:46 - Güncelleme:
ABONE OL

Batman'da uzun süredir yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon, kentin ticari hayatını derinden etkileyen bir şebekeyi ortaya çıkardı. Aralarında kuyumcu, galerici ve esnafın bulunduğu 8 şüpheli, yüzde 20-30 faizle borç vererek vatandaşları mağdur etti.

MARKET SAHİBİNİ BORÇLANDIRIP İŞ YERİNİ YAĞMALADILAR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince bir market sahibini tefecilik yoluyla borçlandıran, borcunu ödeyememesi üzerine iş yerini yağmalayan, bir fabrikanın hissesine tefe bedeli karşılığında ortak olan ve borç arayışındaki kişilere yüzde 20-30 faizle para vererek tefecilik yaptığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucu yaklaşık 350 milyon lira tutarında şüpheli hesap hareketi bulunduğu değerlendirildi.

KUYUMCU VE GALERİCİLER DE ŞÜPHELILER ARASINDA

Aralarında kuyumcu, galerici ve esnafın da bulunduğu 8 şüpheli, 7 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda çek ve senet ile alacak verecek kayıtlarının bulunduğu defterler ele geçirildi.

  • Batman tefecilik operasyonu
  • MASAK
  • organize suç
  • tefecilik gözaltı
  • Batman Emniyet

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.