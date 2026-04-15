Tefecilere göz açtırılmadı: Şüpheliler gözaltında

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma KOM ve ilçe jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda araç satış mukavele defteri, vekaletname ve sözleşme ele geçirildi.

IHA15 Nisan 2026 Çarşamba 13:27
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tefecilik faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir jandarma operasyonu gerçekleşti. Jandarma KOM ve ilçe ekiplerinin koordineli çalışmasıyla 2 şüpheli yakalandı; ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda tefecilik faaliyetlerini ortaya koyan çok sayıda belge ve materyal ele geçirildi.

VİRANŞEHİR'DE JANDARMA TEFECİLERE GÖZ AÇTIRMADI

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 68 sayfa araç satış mukavele defteri, 2 adet vekaletname ve 3 adet araç satış sözleşmesi ele geçirildi.

