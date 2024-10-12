Tefecilere yönelik operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklandı

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Ekiplerce suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli yağma, tefecilik ve kasten yaralama suçlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda suç örgütü ve üyelerine yönelik Buca, Torbalı ve Çeşme ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt ele başı olmakla suçlanan Erkan Bulu'nun da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, biri otomatik 4 tabanca, 2 av tüfeği, 1 hücum yeleği ve 158 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı, diğer şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.