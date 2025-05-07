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Tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde düzenlenen 'tefecilik' operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, çek, protokol evrakları, not defteri, tapu senedi ele geçirildi.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 10:06 - Güncelleme:
Tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tefecilik" suçunun önlenmesi amacıyla 3 Mayıs'ta Yüksekova ve Şemdinli'de operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, biri savcılık ifadesinin ardından, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 21 müşteki ve bilgi sahibi kişinin de ifadesi alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, çek, protokol evrakları, not defteri, tapu senedi ele geçirildi.

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