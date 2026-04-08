Tefecilik ve kara para aklama operasyonu: 32 şüpheli gözaltında

Karaman'da tefecilik ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma, eş zamanlı operasyonla sonuçlandı. Jandarma ekipleri belirlenen adreslere düzenlediği baskınlarda 32 zanlıyı yakaladı; 7 şüphelinin ise hâlâ arandığı öğrenildi.
KARAMAN JANDARMASI'NDAN EŞ ZAMANLI TEFECİLİK BASKINI
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarına karıştığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 zanlı yakalandı.
7 FİRARİ ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.