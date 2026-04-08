İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5253
  • EURO
    52,1941
  • ALTIN
    6866.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tefecilik ve kara para aklama operasyonu: 32 şüpheli gözaltında
Güncel

Tefecilik ve kara para aklama operasyonu: 32 şüpheli gözaltında

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarına karıştığı öne sürülen 32 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

8 Nisan 2026 Çarşamba 16:11
ABONE OL

Karaman'da tefecilik ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma, eş zamanlı operasyonla sonuçlandı. Jandarma ekipleri belirlenen adreslere düzenlediği baskınlarda 32 zanlıyı yakaladı; 7 şüphelinin ise hâlâ arandığı öğrenildi.

KARAMAN JANDARMASI'NDAN EŞ ZAMANLI TEFECİLİK BASKINI

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarına karıştığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 zanlı yakalandı.

7 FİRARİ ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

  • Karaman tefecilik operasyonu
  • kara para aklama
  • Karaman jandarma
  • gözaltı operasyonu
  • tefecilik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.