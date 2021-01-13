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Tefecilik yapan 6 kişi yakalandı

Kars'ta, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancalar ile 45 çek ve senet ele geçirildi.

DHA13 Ocak 2021 Çarşamba 17:12 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:12
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İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nce Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'tefecilik' suçu kapsamında operasyon düzenlendi. A.E. (55), C.B. (48), M.Ş.C. (48), K.Y. (80), E.G. (59) ve G.Y. (31) operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 97 fişek, farklı kişilere ait 45 çek ve senet ile suçlamalarla bağlantılı çeşitli belgeler ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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