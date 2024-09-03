Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni(GYY) Nuh Albayrak, 24 TV'de Kahraman Poyrazoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Basın Ekspres" programında açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kılıç çekerek yemin eden Kara Harp Okulu öğrencileri hakkındaki açıklamalarını değerlendiren Star Gazetesi GYY Albayrak, kamuoyunun bu konuya bir hassasiyeti olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in "Teğmenlere hakaret edilemez" sözlerini değerlendiren Nuh Albayrak, "Hakaret zaten söz konusu değil. Ben rastlamadım, eğer bunu yapan varsa bunun üzerinde durulmaz tartışılmaz bile. Ama daha çok bu hareketle ilgili eleştiriye şahit olduk yoğun biçimde ve şunu görüyoruz ki bu konuda kamuoyunda bir hassasiyet var. Aslında soruların cevabı da burada. Özgür Özel başta olmak üzere 'ne var ki bunda' gibi çıkışlara cevap burada aslında. Demek ki bir şey var ki millette bu hassasiyet var. İkincisi askerlik demek disiplin demektir. Bu yeminin nasıl yapılacağı belli. Ve o yemin yapılmış zaten. Yine aynı ortamda daha önce yapılmış şeyler var ama bunlar dağıldıktan sonra veya sahanın başka bir yerinde olabilen şeyler olduğu yazılıp çiziliyor. Ama bu hemen resmi törenden sonra aynı meydanda ve milletin yine gözünün önünde olan bir şey." dedi.

Benzer olayların geçmiş dönemlerde de yaşandığına dikkat çeken Albayrak, "Geriye dönüp baktığımız zaman 2016'da böyle bir şey yapılmış ve yasaklanmış, bu metin yasaklanmış. 2022'de yine cumhurbaşkanın karşısında bu tekrarlanmış ve o zaman da bu yasaklanmış. Şimdi böyle bir geçmişe rağmen o gün ısrarla bunun tekrar orda gündeme getirilmesi, biraz garip. Şuraya dikkat çekmek istiyorum dediğim gibi sayın Çelik'in açıklamalarındaki gibi 'hassasiyetle duruyoruz' orası önemli. Yani askerin görevi budur. Şunu da söyleyeyim millette bununla ilgili bir sabırsızlıkta var." ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Son olarak şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu yemini yaptıran kadın teğmenin açıklamaları var. Burası ilginç şundan dolayı ilginç; Atatürk portresinin son yıllarda daha çok yoğun biçimde FETÖ tarafından yoğun biçimde kullanıldığını görüyoruz. Zaten biliyorsunuz 15 Temmuz'da yurtta sulh konseyinden tutun da okutulan şeye kadar. Benim dikkat çekmek istediği şey FETÖ'nün özellikle bunu kullanması. Ve cemaat olgusunu bunun üzerinden bertaraf etme çabası var. Nitekim bilhassa enfeksiyonlu tiplerin tamamının sosyal medyadaki profillerinde kalpaklı Mustafa Kemal resimleri var. Dolaysıyla bu kadın teğmenin o savunması benim çok dikkatimi çekti." dedi.