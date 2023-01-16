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Tehdit edilen doktor hastayla Türkiye SMA Vakfına bağış karşılığı uzlaştı

Trabzon'da bir doktor, muayene sırası geçince kullandığı 'Doktorları boşuna dövmüyorlar.' ifadesinden ötürü şikayetçi olduğu hastayla, Türkiye SMA Vakfına bağışta bulunması şartıyla uzlaştı.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 11:29 - Güncelleme:
Tehdit edilen doktor hastayla Türkiye SMA Vakfına bağış karşılığı uzlaştı
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Ortahisar ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi dahiliye servisinde muayene için bekleyen 41 yaşındaki F.G, muayenehane kapısı açıldığında tıbbi sekreter E.K'ye sırası gelmesine rağmen ekranda isminin atlandığını söyledi.

E.K'nin durumu kontrol edeceğini söyleyerek kapıyı kapatmasının ardından F.G, "Doktorları boşuna dövmüyorlar." diyerek dahiliye doktoru F.Y'ye tehditte bulundu. Bunun üzerine doktor F.Y, "beyaz kod" vererek kadından şikayetçi oldu.

Tarafların ifadelerinin ardından açılan soruşturmada dosya, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Dosya için görevlendirilen uzlaştırmacının görüştüğü taraflar, uzlaşma teklifini kabul etti.

Doktor F.Y, F.G'nin Türkiye SMA Vakfına bağışta bulunması şartıyla şikayetinden vazgeçeceğini belirtti.

Talebi kabul eden kadının vakfa 4 bin lira bağışta bulunması üzerine taraflar uzlaştı.

Savcılık, F.G'nin edimi yerine getirmesinden dolayı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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