Tehditleri ''yerli ve milli jammer'' susturacak

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde eğitim gören 3 öğrenci, taarruz ve savunma sistemlerinde önemli rolü olan "jammer sistemi" geliştirdi. "Tehditleri jammer susturacak" isimli yerli ve milli radar karıştırma sistemi, taarruz sırasında düşman füzesini tespit ederek, etkisiz hale getiriyor.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencileri Şevval Bayraktar, Ayşe Zeynep Tepe ve Sertaç Bilhan, taarruz ve savunma sistemlerinde çok önemli rolü olan "jammer sistemi" geliştirdi. "Tehditleri jammer susturacak" isimli radar karıştırma sistemi ile taarruz sırasında düşman füzesi tespit ediliyor ve buna uygun tasarlanan jammer (karıştırıcı) ile füze etkisiz hale getiriliyor. Basit bir radarın tasarlandığı projede, gerçekleştirilen jammer prototipinin çalışması bu radar üzerinde denendi ve radarın çalışmasını etkisiz hale getirdiği belirlendi. Dinamik bir tehdit ortamında aldatıcı ve gürültü engelleme tekniklerine olanak sağlayan jammer ile enerji iletimi, askeri yöntemlerin ileri gelen alanında yer alıyor.

"FÜZEYİ ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİZ"

Proje sorumlusu öğrencilerden Şevval Bayraktar, proje ile amaçlarının Türkiye'nin savunma sanayisine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Projeyi 3 kişi çalıştıklarını ve yaklaşık 1 yılda tamamladıklarını belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Projemiz öncelikle radarı oluşturmak üzerine başlıyor. Ardından o radarı karıştırıyor, yani etkisiz hale getiriyoruz. Bir füzemiz olduğunu düşünelim. Bizim için bu düşman füzesi. Bu füzenin çalışmış olduğu frekansı biliyoruz. Bu frekansta füzenin radarını karıştırdığımız zaman füze etrafından artık bir şey saptayamayacağından dolayı yönünü şaşıracak ve artık kontrol edilemez hale gelecek. Kontrol edilemez hale gelen bu füze menzilini şaşıracak ve düşecek. Geliştirdiğimiz proje ile bu füzeyi etkisiz hale getireceğiz. Böylelikle düşman füzesi bize zarar vermemiş olacak. Füzenin radarını hedef alan, füzenin ülkemize zarar vermemesini sağlayan ve onu etkisiz hale gelen 'jammer sistemi' geliştirdik. Böylelikle füzeyi etkisiz hale getirmeyi başarmayı hedefliyoruz. Ayrıca savunma sanayi şirketlerine de projemizi tanıtmak istiyoruz."