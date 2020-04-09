İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7886
  • EURO
    7,3804
  • ALTIN
    360.46
  • BIST100
    93225.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Merkez Bankası tüm banknotlar için karantina uygulaması başlattı
Güncel

Merkez Bankası tüm banknotlar için karantina uygulaması başlattı

Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlar evde izolasyon devam ederken, mikrobun en çok barındığı yer olan paralar da Merkez Bankası tarafından karantinaya alındı.

09 Nisan 2020 Perşembe 09:14 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 09:15
ABONE OL

Merkez Bankası, Türkiye genelindeki tüm banknotlar için karantina uygulaması başlattı. Banknotlar en az 7 gün süre ile izole edilmiş alanlarda bekletiliyor. Daha önce dolaşıma sokulmamış banknotların kullanılmasına ağırlık verildi.

İZOLE ALANLARDA BEKLETME

Ekonomide alınan bir dizi tedbirin yanısıra mikrobun en çok barınma ihtimalinin olduğu paralar için de önlem alınmaya başlandı. Merkez Bankası, ilk günden itibaren paralar için sıkı tedbirler almaya başladı. Tüm ödemelerde ağırlıklı olarak daha önce dolaşıma sokulmamış banknotlar kullanılıyor. Öte yandan ATM’lerde de önlemler artırıldı. Birçok ATM’de QR kodla para çekme dönemi başladı. Böylelikle vatandaş tuşlara dokunmadan ATM’lerden parasını çekebiliyor. Türkiye genelindeki tüm ATM’lerin de ortak ATM olması için çalışmalar da yapılıyor.

(Yeni Şafak)

Halk TV'de koronavirüs hastaları için skandal sözler: Öldürürdüm

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...
BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu
Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

NYT'den çarpıcı iddia: Kovid-19 Asya'dan değil, Avrupa'dan geldi
NYT'den çarpıcı iddia: Kovid-19 Asya'dan değil, Avrupa'dan geldi

NYT'den çarpıcı iddia: Kovid-19 Asya'dan değil, Avrupa'dan geldi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.