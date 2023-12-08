Dünyanın stratejik olarak en önemli adalarından biri olan Kıbrıs, bir kez daha gündeme geldi. KKTC'nin özellikle kuzeyinde, her milletten Yahudilerin bir araya gelerek yerleşmesi dikkati çekti.

Yavru Vatan Kıbrıs'tan gelen yoğun ihbarlar üzerine, adanın kuzeyinde bulunan İskele İlçesi'ndeki Siyonist kıskaç haberleri gündeme geldi. Olaya tepkiler artarak çığ gibi büyüdü. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşe Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Yavru Vatan'daki sessiz Yahudi kıskacıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: KONU MECLİS'E GELECEK!

Sabah'ın haberine göre, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Öyle bir yapılaşma var doğru. Biz önlemimizi alıyoruz. Bu konuda hükümet yasa tasarısı hazırlıyor. Hükümetimiz bu konu üzerinde detaylıca çalışmaktadır. Sayın Başbakan ile İçişleri Bakanı tedbirler alabilmek için ilgili yasaları da düzenleyeceklerdir. Yabancılar KKTC'de muhakkak güvenlik soruşturmasından sonra mal alabilmektedirler. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşülecek. Bir kanunla halledebileceğimiz bir konu. Korkmayın" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de, "İnşaat sektörü KKTC'de her geçen gün büyüyor. Tabii bu konu ile ilgili olarak bilgiler bizde var. Ayrıca mülkiyet sorunu ile ilgili çalışmalar yapılıyor ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ FEYZİOĞLU: KKTC'DE EN BÜYÜK SORUN MÜLKİYET SORUNU

Türkiye'nin Lefkoşe Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC'de mülkiyet sorunu olduğuna dikkat çekerek, İskele Bölgesi'ndeki yüksek katlı yapılaşmaya dikkat edilmesi, takip edilmesi ve araştırılması gerektiğini söyledi, Feyzioğlu, site şeklinde, yüksek katlı binalardan oluşan İskele bölgesinde nüfus olarak artık Türk kalmadığını, Rus, Ukrayna, İsrail ile Ermeni kökenlilerin bu bölgede ev sahibi ve KKTC vatandaşı olarak vatandaşlık almak istediklerini belirtti.

Büyükelçi Feyzioğlu, "Baraj doldu ve taşıyor. Patlarsa öngöremeyeceğimiz bir tablo ortaya çıkabilir" şeklinde konuşarak, bu durumun önlem alınmazsa ileride, KKTC'de bir İsrail ile Filistin benzeri bir soruna sebep olacağını ifade etti. Feyzioğlu, Bu konunun devletin tüm birimleri tarafından araştırılması ve gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı.