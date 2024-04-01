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TEİAŞ'tan 279 milyon lira mekanizma desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 36 elektrik üretim santraline şubat ayı için 279 milyon 36 bin 192 lira kapasite ödemesi yapacak.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 10:49 - Güncelleme:
TEİAŞ'tan 279 milyon lira mekanizma desteği
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Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 43 santralden 36'sına şubat ayı için toplam 279 milyon 36 bin 192 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 69 milyon 348 bin 697 lirayla yerli kömür tesisi Hidro-gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 20 milyon 518 bin 371 lirayla Aksa Göynük Enerji Üretim Anonim Şirketi izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

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