TEİAŞ'tan 279 milyon lira mekanizma desteği

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 43 santralden 36'sına şubat ayı için toplam 279 milyon 36 bin 192 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 69 milyon 348 bin 697 lirayla yerli kömür tesisi Hidro-gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 20 milyon 518 bin 371 lirayla Aksa Göynük Enerji Üretim Anonim Şirketi izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.