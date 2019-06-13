Tek bir linke tıklaması 49 bin TL’ye mal oldu 

Sultangazi’de yaşayan Mahmut Sarıkaya, sosyal medyada gezinirken bir haber sitesinde ilgisini çeken bir haberle karşılaştı ve paylaşılan linke tıkladığında haberin içeriğinde yer alan videonun izlenebilmesi için bir program indirmesi yönünde uyarı aldı. Uygulamayı indiren Sarıkaya, sabah uyandığında 49 bin TL dolandırıldığını anladı. Haber sitesinin sahte ve indirdiği uygulamanın da casus yazılım olduğunu dolandırıldıktan sonra anlayan Sarıkaya, soluğu banka şubesinde ve savcılıkta aldı. Sarıkaya, “Bir mobil bankacılık dolandırıcılığı ile karşı karşıya kaldık. Telefonuma casus yazılımla, internet bankacılığımıza girerek yapabilecekleri her şeyi yapmışlar. Tabii bu olay biz uyurken sabah 06.30 ila 09.30 arası gerçekleşiyor. Hesaplarımda ki paraları, bankanın tanımlamış olduğu esnek hesabı kullanıyorlar. Daha sonra mobil bankacılık üzerinden kredi kullanımı var. Bir 15 bin TL kredi kullanmışlar. Tabii bu kullandıkları paraları sabah 08.00’a kadar aynı banka içerisinde başka hesaplara havale etmişler. 08.00’dan sonra da EFT yapmışlar. Yine kredi kartlarımdan sanal kart oluşturup, çeşitli mağazalardan alışveriş yapmışlar. Toplamda EFT ve havale masrafları hariç 49 bin TL’ye yakın bir işlem yapmışlar” dedi.

BANKA CİDDİYE ALMADI

“Banka aynı gün EFT’ler, havaleler başka hesaplara gittiği için iptal edemeyebilirler” diyen Sarıkaya, “Ama en azından kredi kartı ile yapılan işlemleri iptal etmeleri gerekirdi. Ama bankadan işlemlerin şifre ile yapıldığı için iptal edilmediğine yönelik cevap aldık. Ben canlı, kanlı Mahmut Sarıkaya olarak oraya gitmişim, imza atarak yapılan işlemleri yapmadığımı dile getirmişim. Ama onu ciddiye almayıp, ‘şifre ile işlemler yapıldı’ diyerekten işlemleri iptal etmediler. Ta ki ertesi gün savcılık yazısını iletene kadar. Savcılık yazısında ‘işlemlerin iptal edilmesi’, ‘kredi kartıyla yapılan işlemlerin durdurulması’, ‘Hesapların durdurulması’ yazısını bankaya verdik. O esnada 2 işlem devam ettiği için, banka bu iki işlemi durdurdu. Banka savcılık yazısını beklemeden iptal etmiş olsa, diğer işlemler de iptal edilmiş olacaktı” şeklinde konuştu.