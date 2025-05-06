İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında "tanık" sıfatıyla ifade veren İSPER Sistem Uzmanı Songül Çar, tek bir ihalede kamunun 40 milyon TL'den fazla zarara uğratıldığı Dijital Deneyim Müzesi Projesi'ne ait çarpıcı bilgiler paylaştı. İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Çar, emniyette verdiği ifadenin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakılan ilk 3 isimden biri olmuştu. Kültür A.Ş.'de çalıştığı dönem bu projeye ilişkin ihalede uzman üye olarak görev aldığını belirten Çar, ihaleye ait piyasa rayici üstünde mal alındığına yönelik Sayıştay raporuna dikkat çekerek, söz konusu ihaleye zorla imza attırıldığını kaydetti.

KİLİT İSİM: ERDİNÇ ÇOLAK

Dijital Deneyim Müzesi'ndeki usulsüzlükler ilk kez gizli tanık Şahin'in beyanlarıyla gün yüzüne çıkmıştı. Gizli tanık, "Dijital Deneyim Müzesi Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına finans katkısı sunmak için kurulmuştur. Burada Songül Çar tüm evrakları hazırlayan kilit isimdir" iddiasında bulunmuştu. Kültür A.Ş.'de baskı ve mobbinge maruz kaldığını belirten Çar, "Kilit isim Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak'tır" dedi.

Erdinç Çolak

İHALEDE SORUNLAR VARDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Çar şu bilgileri verdi: Yapılan ihalelerde birtakım sorunlar vardı. İlgili şefler Selim Özkaya, Tolga Şahin ve Genel Müdür Yardımcım Erdinç Çolak'a bildirdim. Görev değişikliği, hatta işten çıkarılmayı talep ettim, fakat kabul edilmedi. Teknik şartnameyi ben değil, Bilgi İşlem Şefi Özkaya hazırladı. İlgili müdürlerce, hazırlayan kısmına zorla imza attırıldım. Bununla ilgili elimde ekran görüntüleri mevcut. Bu işin ihale sürecinde görev almadım, ancak ihale sonunda komisyon kararı Deniz Fatma Bido tarafından bana imzalattırıldı. Söz konusu ihalede firmaları belirleyen kişiler Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak ile İBB Kültür A.Ş. Satınalma ve Sözleşme Şefi Bilal Önver'dir.

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