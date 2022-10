Amasra'daki maden faciası sonrası geriye kalan fotoğraflar yürekleri yaktı. Yıllık izinde olduğu için patlamadan kurtulan Gürkan Yıldırım, 9 arkadaş çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, "Söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım" dedi. Fotoğrafta yer alan Yasin Çelik, Enes Aydın, Murat Öztan, Serkan Nakaş, Mustafa Can Yıldırım, Ali Doğru ve Gürdal Serenli yaşamını yitirdi. Yaralanan İzzet Ak ise İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fotoğrafta yer alan Gürkan Yıldırım ise yıllık izinde olmasaydı o gün vardiyada olacaktı.

HEPSİNİN HAYALİ VARDI

Yaşadığı hisleri tarifsiz olarak tanımlayan 13 yıllık madenci Yıldırım şöyle konuştu: "Fotoğrafı çektireli bir ay falan olmuştur. Ocaktan sabah çıkmıştık. O gün de çok şükür bir arızamız olmadı, gayet mutlu şekilde çıktık. Dışarıda arkadaşlarla beraber biraz vakit geçirdik, toplanıp resim çektirdik, doğal gelişti. Hepsinin ayrı hayali vardı. Nişanlı olan, evlenecek olan vardı, çocuğu olacak olan var, zor yani zor. Birinin eşi bu hafta veya önümüzdeki hafta doğum yapacak. Nişanlı olan, ailesini geçindiren vardı, hepsinin ayrı hikayesi vardı. Yasin Çelik, işe girdiği ilk gününden beri yanımdaydı. Şimdiye kadar vardiyada başka çavuşla çalışmamıştır."

ÖLSEM ZOR, YAŞASAM ZOR!

"Kurtulduğuma sevinemiyorum. Nasıl anlatayım. Orada olsam ayrı, burada olsam ayrı. Yer altı gerçekten çok zor, bunu da sosyal medyamda 'yer altı anlatılmaz' şeklinde yazdım. Her gün ölümle burun buruna çalışıyoruz çünkü doğadan bir parça koparıyoruz, orada kayaların arasından kömür alıp çıkarıyoruz. Gerçekten zor, her an gaz olur, bir taş gelir, her an kaza riskimiz var. Onun için dışarı çıktığımızda herkes birbirine 'geçmiş olsun' der. Bu, madencilikte kültürdür."