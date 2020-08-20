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Tek katlı evde yangın çıktı, evde bulunanlar mahallelinin yardımıyla kurtarıldı

Zonguldak'ta tek katlı bir evde meydana gelen yangın evi adeta kül etti. Yangın sırasında evde bulunan karı koca çift mahallelinin yardımlarıyla dışarı çıkartıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kolundan yaralanan ev sahibi Behçet Berber'e tıbbi müdahalede bulundu.

IHA20 Ağustos 2020 Perşembe 17:12 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 17:12
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Edinilen bilgiye göre olay Dilaver Mahallesi Meşe Sokak üzerindeki tek katlı bir evde meydana geldi. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Behçet Berber’e ait evde meydana gelen yangın etrafı sardı. Bu sırada evde bulunan Behçet Berber ve eşi Melahat Berber, komşuların yardımıyla dışarıya çıkartıldı.

Bu sırada evde bulunan tüp; müdahale edilerek yangın bölgesinden uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettikten sonra soğutma çalışması başlattı. Mahalle sakinleri ise itfaiyenin geç geldiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kolundan yaralanan ev sahibi Behçet Berber’e tıbbi müdahalede bulundu.

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