İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2023 Cumartesi / 10 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tek kelimeyle dehşet! İşte pitbull saldırısının görüntüsü
Güncel

Tek kelimeyle dehşet! İşte pitbull saldırısının görüntüsü

Bakırköy'de bir iş merkezi önünde pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Ahmet Donanmaoğlu'nun yoğun bakımda tedavisi sürerken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 14:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Görüntüde, iş merkezi önünden geçen Donanmaoğlu'na, bağlı olmayan köpeğin kulübesinden çıkarak saldırıp düşürdüğü, kanlar içinde kalan şahsın köpekten kurtulmak için uzun süre mücadele ettiği ancak bir türlü ayağa kalkamadığı görülüyor.

Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde 20 Ağustos'ta bir iş merkezinin önünde gerçekleşen olayda ağır yaralanan Donanmaoğlu'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

- KÖPEK SAHİBİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Ahmet Donanmaoğlu'nu bacaklarından ağır şekilde yaralayan köpek Bakırköy Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Köpeğin sahibi Emre A. gözaltına alındı, E. A. isimli kadın da bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Her iki kişiye de Hayvanları Koruma Kanunu gereğince yaklaşık 67 bin lira idari para cezası uygulanırken köpeğin sahibi Emre A. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede ifadesi alınan köpek sahibi, sevk edildiği hakimlikçe "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- "DİKKAT ÖLÜM TEHLİKESİ"

Olayın ardından köpeğin barınağa götürülmesiyle boş kalan kulübesinin önündeki sarı tabelada "Dikkat ölüm tehlikesi" yazısı dikkati çekti.

  • bakırköy iş merkezi
  • pitbull saldırısı
  • Ahmet Donanmaoğlu yoğun bakım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.