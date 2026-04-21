İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8998
  • EURO
    52,8983
  • ALTIN
    6899.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Tek kurşunun ardındaki vahşet! Adıyaman'daki sır perdesi aralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2014 yılında karnına tek kurşun sıkılmış halde bulunan ve intihar ettiği öne sürülen 17 yaşındaki genç kadının öz annesi ve üvey kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHA21 Nisan 2026 Salı 15:10
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, 23 Mayıs 2014 akşamı intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki Fatma Koçak, karnından av tüfeğiyle tek kurşunla vurulmuş halde Besni ilçesinde bulunmuştu. İntihar ettiği iddia edilen Fatma Koçak, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Cumhuriyet savcılığının dosyayı yeniden açması sonrası polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde Fatma Koçak'ın intihar etmediği, cinayete kurban gittiği tespit edildi. Ekiplerin detaylı çalışmaları sonucu olayın şüphelileri anne Ayşe G. ve üvey kardeşi Kadir K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

İddialara göre, babası vefat eden, annesi Ayşe G. ve üvey erkek kardeşi Kadir K. ile birlikte yaşayan Fatma Koçak'ın bir yakınlarının aracılığıyla tanıştığı Nevşehirli B.A.K. ile evlilik kararı aldığı, yaşı küçük olduğu için annesinin onayı ve mahkeme kararıyla 11 Mart'ta resmi nikahla B.A.K. ile evlendiği öğrenildi. Ekiplerin araştırması sonucu, Fatma Koçak'ın evlendikten sonra Nevşehir'e gittiği ve daha sonra evlendiği eşinden kaçarak Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldiği tespit edildi. Evde yaşanan tartışmanın ardından Fatma Koçak'ın av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan anne Ayşe G. ve üvey erkek kardeşi Kadir K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri Besni Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Sisli havada hatalı sollama kazası! Kafa kafaya girdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.