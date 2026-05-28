  • ''Tek millet, iki devlet'' vurgusuyla kutladı! Duran'dan Azerbaycan'a tebrik
Güncel

İletişim Başkanı Duran, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, can Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna can veren şehitleri rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü liderlik sayesinde iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin bölgesel istikrar için örnek teşkil ettiğini belirten Duran, 'Tek millet, iki devlet anlayışıyla kardeşliğimiz daim olsun' ifadelerini kullandı.

AA28 Mayıs 2026 Perşembe 14:04 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, can Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna canlarını veren şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Kardeş Azerbaycan halkını muhabbetle selamlayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü liderlik ve sarsılmaz dayanışma sayesinde iki ülke arasındaki stratejik işbirliği, bölgesel barış ve istikrar adına önemli bir örnek olmaya devam etmektedir. Tek millet, iki devlet anlayışıyla kardeşliğimiz daim olsun."

  • iletişim başkanı burhanettin duran
  • nsosyal
  • azerbaycan
  • 28 Mayıs Bağımsızlık Günü

