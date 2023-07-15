Tek oğlunu 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit veren baba duygulandırdı: Vatan için seve seve bedel öderim

Kırıkkale Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlikte anma programı düzenlendi. Program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Protokol üyeleri, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın kabrini de ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Anne Hamide ve baba İsmail Yorulmaz'a başsağlığı diledi.

Şehit babası İsmail Yorulmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak için haince tuzak kurduklarını söyledi.

"ÜLKEMİZİN BÖYLE BİR FELAKETLERLE KARŞILAŞMAMASI İÇİN DUA EDİYORUM"

Oğlunun kahramanca şehit düştüğünü ifade eden Yorulmaz, "Bu hainler o gün Türkiye Cumhuriyeti'nin parçalanması için haince tuzak kurdular. Kolay bir şey değil acısı çok büyük. Tarif edilemez şekilde acısı çok büyük ama bir şehit babası olarak da aynı zamanda oğlum böyle bir kahramanlık sergilediği için gururluyum ve onurluyum. Bugünde sene-i devriyesinde acılarımız tazelendi. Ülkemizin böyle bir felaketlerle karşılaşmaması için dua ediyorum. Allah bir daha göstermesin böyle durumları" dedi.

"15 TEMMUZ'U GELECEK NESİLLERE UNUTTURMAMIZ LAZIM"

Ülkenin çok büyük bedeller ödediğini anlatan Yorulmaz, "Vatanımız için böyle bir bedeli oğlum ödedi, ben de seve seve öderim. Bundan kaçınmam. 15 Temmuz'u gelecek nesillere unutturmamız lazım. Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimize" ifadesini kullandı.

AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ile şehit yakınları ve gaziler de katıldı.