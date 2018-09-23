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Yer: Düzce! Tek seferde 30 ton

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, balıkçı Mustafa Taşçı, 30 metre uzunluğundaki teknesiyle açıldığı denizden 30 ton palamutla döndü.

  • DHA
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Akçakoca’da Karadeniz’e açılan balıkçılar, balıkçı barınağına balıkla döndü. 30 metre uzunluğundaki teknesi ve 22 tayfası ile denize açılan balıkçı Mustafa Taşçı, 30 ton palamutla döndü. Balıkçı barınağına dönüldüğünde palamutlar kasalara yüklenerek araçlara dolduruldu. Mustafa Taşçı bir seferde 30 ton palamut tuttuklarını, avın bereketli geçtiğini söyledi. 
 

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