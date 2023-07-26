Tek tek ortaya çıkıyor! İşte CHP tarafından fonlanan o kanal...

Seçim hezimeti sonrası partisinden gelen 'istifa' çağrılarını duymazdan gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yaptığı sebebiyle Halk TV ile olan sözleşmesini feshetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, para karşılığı haber yaptırdıklarını itiraf ederek, "Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam." açıklamasında bulunmuştu.

Erdem konuşmasında, "Halk TV ile anlaşma yapıldı. Bu İsveç'te normal değil ama Türkiye'de normaldir. Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam. Türkiye'de zorlanarak muhalif görüş beyan ederek birçok mecra vardır ve bunlar iktisadi bunalımlar yaşıyorlar. Bizi en çok eleştirenler de muhalif medyadır." ifadelerini kullanmıştı.

Erdem'in açıklaması sonrası CHP'nin hangi kanallar ne şekilde anlaşmalar yaptığı merak konusu olmuştu.

CHP'NİN DAVA AÇTIĞI GAZETECİ FONLANAN DİĞER KANALI AÇIKLADI



Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulunan gazeteci Bahar Feyzan, CHP'nin KRT TV ile de anlaşma yaptığını ileri sürdü. Feyzan, CHP'li Tuncay Özkan'ın kendisine açılan davada söz konusu bilgiyi verdiğini belirtti. Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Feyzan, "CHP'nin diğer anlaşma yaptığı kanal KRT TV!!! Nereden mi biliyorum? Çünkü bana açtıkları dava dosyasına kendileri yazmışlar!!! Buyrun!" ifadelerini kullanıp kendisine açılan dava dosyasından bir görüntü de paylaştı.

"KRT'NİN SAHİBİ CHP'Lİ TUNCAY ÖZKAN"



Feyzan, KRT ve ANKA Haber Ajansı'nın CHP'nin eski Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'a ait olduğunu, kendisinin haberi olmadan kuş uçmadığını söyleyip, "Sadece milyonlarla değil, Türkiye'nin geleceğiyle oynuyorsunuz. Dik durun istifa edin." iddiasına bulunmuştu. Özkan ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NU TİYE ALMIŞTI



Feyzan, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayında sarf ettiği sözler üzerinden AK Parti seçmenine seslenip, "Kılıçdaroğlu'nun performansını izleyen varsa söyleyin. Bizim söylememizden daha önemli galiba sizin demeniz. Biz 'git' diyoruz gitmiyor. Belki siz derseniz gider." diyerek CHP liderini tiye almıştı.