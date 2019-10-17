Tek tek temizleyip, hedefe ilerliyoruz

ABD’nin YPG/PKK’’lı teröristlere verdiği binlerce TIR silah ve destek işe yaramadı. Kahraman ordumuz, Fırat’ın doğusuna güvenli bölge oluşturma hedefine kararlılıkla ilerlerken, teröristleri de sahadan siliyor.

653 TERÖRİST ÖLÜ

Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısının 653’e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: “Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 653 oldu.”

Suriye’nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Resulayn’da dün sessiz geçen gecenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çatışmalar yeniden başladı. Resulayn’ın doğu ve batısında yürütülen operasyonlarda tüneller kazan teröristler, nokta atışlarla imha ediliyor. Şiddetli çatışmalar nedeniyle sınırdan dumanlar yükseliyor.

GRAD FÜZESİ ELE GEÇTİ

Belirlenen terör mevzileri Ceylanpınar sınır hattında konuşlandırılan topçu birlikleri tarafından da obüs ve çok namlulu roketatarla ateş altına alındı. Rasulayn’da teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü. Çatışmaların devam ettiği ilçede, örgüte ait Grad füze rampası ele geçirildi.

ARAMA TARAMA

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad’da arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında yürütülen arama-tarama, mayın ve EYP temizleme çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi. Mehmetçik, ilçe merkezlerini, köyleri ve mezraları, terörden, mayından, EYP’den tek tek temizlenerek hedefine yaklaşıyor.

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