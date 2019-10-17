Tek tek temizleyip, hedefe ilerliyoruz
TSK, Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenli bölgeyi oluşturmak için ilerleyişini sürdürüyor. İlçe merkezleri, köyler ve mezralar terörden, mayından, EYP’den tek tek temizlenip hedefe yaklaşılıyor.
ABD’nin YPG/PKK’’lı teröristlere verdiği binlerce TIR silah ve destek işe yaramadı. Kahraman ordumuz, Fırat’ın doğusuna güvenli bölge oluşturma hedefine kararlılıkla ilerlerken, teröristleri de sahadan siliyor.
653 TERÖRİST ÖLÜ
Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısının 653’e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: “Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 653 oldu.”
Suriye’nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Resulayn’da dün sessiz geçen gecenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çatışmalar yeniden başladı. Resulayn’ın doğu ve batısında yürütülen operasyonlarda tüneller kazan teröristler, nokta atışlarla imha ediliyor. Şiddetli çatışmalar nedeniyle sınırdan dumanlar yükseliyor.
GRAD FÜZESİ ELE GEÇTİ
Belirlenen terör mevzileri Ceylanpınar sınır hattında konuşlandırılan topçu birlikleri tarafından da obüs ve çok namlulu roketatarla ateş altına alındı. Rasulayn’da teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü. Çatışmaların devam ettiği ilçede, örgüte ait Grad füze rampası ele geçirildi.
ARAMA TARAMA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad’da arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında yürütülen arama-tarama, mayın ve EYP temizleme çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi. Mehmetçik, ilçe merkezlerini, köyleri ve mezraları, terörden, mayından, EYP’den tek tek temizlenerek hedefine yaklaşıyor.
Eğitime 2 gün ara
Mardin’in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artukluve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki156 okulda eğitime 2 gün ara verildi. Şanlıurfa’da daAkçakale ve Ceylanpınar’ın tamamında, Suruç ve Birecik’de sınıra yakın bölgelerdeki okullar 2 gün tatil edildi.
Teröristlere sivillere saldırdı
Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgeden Şırnak’ın Cizre ilçesinin Katran köyündesivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
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