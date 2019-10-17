22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8883
  • 6,5309
  • 281.337
  • 94137.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tek tek temizleyip, hedefe ilerliyoruz

TSK, Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenli bölgeyi oluşturmak için ilerleyişini sürdürüyor. İlçe merkezleri, köyler ve mezralar terörden, mayından, EYP’den tek tek temizlenip hedefe yaklaşılıyor. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’nin YPG/PKK’’lı teröristlere verdiği binlerce TIR silah ve destek işe yaramadı. Kahraman ordumuz, Fırat’ın doğusuna güvenli bölge oluşturma hedefine kararlılıkla ilerlerken, teröristleri de sahadan siliyor. 

653 TERÖRİST ÖLÜ 

Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısının 653’e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: “Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 653 oldu.”      

Suriye’nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Resulayn’da dün sessiz geçen gecenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çatışmalar yeniden başladı. Resulayn’ın doğu ve batısında yürütülen operasyonlarda tüneller kazan teröristler, nokta atışlarla imha ediliyor. Şiddetli çatışmalar nedeniyle sınırdan dumanlar yükseliyor. 

GRAD FÜZESİ ELE GEÇTİ 

Belirlenen terör mevzileri Ceylanpınar sınır hattında konuşlandırılan topçu birlikleri tarafından da obüs ve çok namlulu roketatarla ateş altına alındı. Rasulayn’da teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü. Çatışmaların devam ettiği ilçede, örgüte ait Grad füze rampası ele geçirildi.    

ARAMA TARAMA 

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad’da arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında yürütülen arama-tarama, mayın ve EYP temizleme çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi. Mehmetçik, ilçe merkezlerini, köyleri ve mezraları, terörden, mayından, EYP’den tek tek temizlenerek hedefine yaklaşıyor.

Eğitime 2 gün ara

Mardin’in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artukluve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki156 okulda eğitime 2 gün ara verildi. Şanlıurfa’da daAkçakale ve Ceylanpınar’ın tamamında, Suruç ve Birecik’de sınıra yakın  bölgelerdeki okullar 2 gün tatil edildi. 

Teröristlere sivillere saldırdı 

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgeden Şırnak’ın Cizre ilçesinin Katran köyündesivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BTP Genel Başkanı Baş'ın yargılandığı davada karar açıklandı

BTP Genel Başkanı Baş'ın yargılandığı davada karar açıklandı

Teröristlere ait İHA düşürüldü, anti tank füzeleri ele geçirildi

Teröristlere ait İHA düşürüldü, anti tank füzeleri ele geçirildi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Mahkemeden 'Uber' kararı

Mahkemeden 'Uber' kararı

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere mesaj: Çekilmeyeceğiz

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere mesaj: Çekilmeyeceğiz

Şule Çet davasında adli tıp uzmanı konuştu: Anlattıkları gibi değil

Şule Çet davasında adli tıp uzmanı konuştu: Anlattıkları gibi değil

TBMM Başkanı Şentop, HDP'li vekili kınadı

TBMM Başkanı Şentop, HDP'li vekili kınadı

Bakan Albayrak'tan 'MehmetçiğeSelamGönder' kampanyasına destek

Bakan Albayrak'tan 'MehmetçiğeSelamGönder' kampanyasına destek
 

POPÜLER HABERLER

Komandolardan milli sporculara mesaj: Selamınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın!

Komandolardan milli sporculara mesaj: Selamınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın!

4 bin yıldır böyle yaşıyorlar!

4 bin yıldır böyle yaşıyorlar!

Beraber yolculuk yapmak istmeyeceğiniz insanlar...

Beraber yolculuk yapmak istmeyeceğiniz insanlar...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA