İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2025 Pazar / 20 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tek tek Türkiye'ye getirildiler: Gereği Yapıldı Havayolları
Güncel

Tek tek Türkiye'ye getirildiler: Gereği Yapıldı Havayolları

'Uyuşturucu baronu' ile suç örgütü üyesi BAE'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiği. Emniyetin kullandığı uçak, bu tür operasyonlarda 180'den fazla suçluyu taşıdığı için 'Gereği Yapıldı Havayolları' olarak adlandırılmaya başladı.

Akşam Gazetesi12 Ekim 2025 Pazar 09:59 - Güncelleme:
Tek tek Türkiye'ye getirildiler: Gereği Yapıldı Havayolları
ABONE OL

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'CHROOKE' suç örgütü elebaşı ve zehir taciri Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi Hasan Lala, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yakalandı. Suçlular, sabaha karşı uçakla getirilerek, Türkiye'ye iade edildi.

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Öte yandan Türkiye 2025 yılında 30'dan fazla ülkeden 180'in üzerinde suçluyu ülkeye getirdi. Bu suçluların önemli bölümü Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait uçakla getirildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Uçak, Bakan Yerlikaya'nın operasyonlar sonrası yaptığı paylaşımlarda kullandığı ifade nedeniyle, "Gereği Yapıldı Havayolları" olarak anıldı. Emniyet özel timleri, uçakla çete liderleri ve uyuşturucu kaçakçılarını tek tek yakalayıp getiriyor.

9 AĞUSTOS

Gürcistan, Karadağ, İsveç ve Japonya'da kırmızı bülten, ulusal seviyede aranan ve Daltonlar" ve "Banlılar" adlı organize suç örgütleriyle bağlantılı 11 kişi yakalandı.

29 TEMMUZ

Gürcistan, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ'da düzenlenen operasyonlarda "Daltonlar" ve "Demirözler" suç örgütü bağlantılı A.A., T.Ö., Y.D., A.K., D.D., B.G., E.K. ve M.Ö., yakalandı.

12 HAZİRAN

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan A.A.Y., A.D., O.Ç., İ.K. ve G.Y., Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Suçlar arasında "çocuğun cinsel istismarı, öldürmeye teşebbüs, kamu güvenliğine karşı suçlar ve FETÖ üyeliği" yer aldı.

28 ŞUBAT

Polonya'da kırmızı bültenle aranan "Daltonlar" örgütü yöneticisi Sinan Memi ve Bulgaristan'da yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Atakan Avcı, Türkiye'ye getirildi. Zanlıların suçları arasında, Cinayet, örgüt kurma, zehir ticareti ve propaganda da yer alıyor.

14 EYLÜL

Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'da kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 8 kişi Türkiye'ye getirildi. Yakalananlar arasında "E.Y. organize suç örgütü" üyesi M.A., "kasten öldürme" suçundan aranan A.K. ve İ.C., "bilişim yoluyla dolandırıcılık"tan aranan Ş.S. ile "taksirle ölüme neden olma" suçundan aranan H.K. de bulunuyor.

2 EYLÜL

Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan güvenlik birimleriyle ortak yürütülen operasyonlarda, kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 kişi Türkiye'ye getirildi. Yakalananlar arasında "A.G. organize suç örgütü" üyesi T.G., "kasten öldürme", "yağma", "cinsel istismar", "dolandırıcılık" suçlarından aranan M.A., M.D., K.D., E.Ç., O.G. gibi isimler yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.