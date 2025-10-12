Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'CHROOKE' suç örgütü elebaşı ve zehir taciri Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi Hasan Lala, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yakalandı. Suçlular, sabaha karşı uçakla getirilerek, Türkiye'ye iade edildi.

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Öte yandan Türkiye 2025 yılında 30'dan fazla ülkeden 180'in üzerinde suçluyu ülkeye getirdi. Bu suçluların önemli bölümü Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait uçakla getirildi.

Uçak, Bakan Yerlikaya'nın operasyonlar sonrası yaptığı paylaşımlarda kullandığı ifade nedeniyle, "Gereği Yapıldı Havayolları" olarak anıldı. Emniyet özel timleri, uçakla çete liderleri ve uyuşturucu kaçakçılarını tek tek yakalayıp getiriyor.

9 AĞUSTOS

Gürcistan, Karadağ, İsveç ve Japonya'da kırmızı bülten, ulusal seviyede aranan ve Daltonlar" ve "Banlılar" adlı organize suç örgütleriyle bağlantılı 11 kişi yakalandı.

29 TEMMUZ

Gürcistan, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ'da düzenlenen operasyonlarda "Daltonlar" ve "Demirözler" suç örgütü bağlantılı A.A., T.Ö., Y.D., A.K., D.D., B.G., E.K. ve M.Ö., yakalandı.

12 HAZİRAN

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan A.A.Y., A.D., O.Ç., İ.K. ve G.Y., Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Suçlar arasında "çocuğun cinsel istismarı, öldürmeye teşebbüs, kamu güvenliğine karşı suçlar ve FETÖ üyeliği" yer aldı.

28 ŞUBAT

Polonya'da kırmızı bültenle aranan "Daltonlar" örgütü yöneticisi Sinan Memi ve Bulgaristan'da yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Atakan Avcı, Türkiye'ye getirildi. Zanlıların suçları arasında, Cinayet, örgüt kurma, zehir ticareti ve propaganda da yer alıyor.

14 EYLÜL

Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'da kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 8 kişi Türkiye'ye getirildi. Yakalananlar arasında "E.Y. organize suç örgütü" üyesi M.A., "kasten öldürme" suçundan aranan A.K. ve İ.C., "bilişim yoluyla dolandırıcılık"tan aranan Ş.S. ile "taksirle ölüme neden olma" suçundan aranan H.K. de bulunuyor.

2 EYLÜL

Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan güvenlik birimleriyle ortak yürütülen operasyonlarda, kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 kişi Türkiye'ye getirildi. Yakalananlar arasında "A.G. organize suç örgütü" üyesi T.G., "kasten öldürme", "yağma", "cinsel istismar", "dolandırıcılık" suçlarından aranan M.A., M.D., K.D., E.Ç., O.G. gibi isimler yer aldı.