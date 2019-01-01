Tek tip askerlik yasası ne zaman çıkacak Hulusi Akar son dakika Askerlik süresi 9 aya düşecek mi

Askerlik süresi 9 aya düşecek mi Hulusi Akar son dakika tek tip askerlik yasası ne zaman çıkacak 2019'da askerlik süresi kısalacak mı Uzun dönem ve kısa dönem askerlik ne kadar olacak Askerlik süresinin kısalacağı, 9 aya düşeceği konusuyla gündeme gelen yeni askerlik sistemi, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesinin gerçekleştirdiği toplantının ardından gündeme gelen yeni askerlik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Aynı şekilde bir basın mensubunun sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da değerlendirilmişti. Gündemde 'Tek tip' olarak adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik araştırmalar hız kazandı Pek çok vatandaşın heyecanla takip ettiği tek tip askerlik çalışmalarıyla ilgili araştırmalar, yeni yılın son günlerinde de yoğun şekilde devam ediyor. Yüz binlerce gencin beklenti içinde olduğu tek tip askerlik konusu gündemdeki sıcaklığını korurken, bu hususta son açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, 'Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak.' dedi Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak.' dedi. Askerlik süresi ile ilgili yapılan son dakika açıklamalar ve tek tip askerlik düzenlemeleri ile ilgili son gelişmeler star.com.tr adresinde.

Henüz zorunlu askerlik vazifesini yerine getirmeyen yüz binlerce gencin gözü, kamuoyunda 'tek tip askerlik' olarak adlandırılan düzenlemenin yasalaşacağı tarihte. Söz konusu düzenleme yapıldığı takdirde, halihazırda 12 ay olan zorunlu uzun dönem askerlik süresinin kısalacağı beklentisi var. Tek tip askerlik konusu gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Askerlik süresinin kısalıp kısalmayacağı noktasında merak içinde olan gençler, konuya dair internette araştırma yapıyor.

Yeni askerlik sistemi üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda yaptığı konuşmada yeni askerlik sistemi ile ilgili de bilgiler paylaştı.

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerininde (TSK) askere alma faaliyetlerine değinerek, "Bedelli askerlik kapsamında; 635 bin 582 vatandaşımızın müracaat işlemi tamamlanmış, bunlardan 86 binin temel eğitimleri sona ermiştir, kalan yükümlülerin eğitim süreci devam etmektedir" bilgisini verdi.



"ÖNÜMÜZDEKİ YIL GECİKMEDEN AÇIKLANACAK"



"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak" dedi.

Hulusi Akar bedelli askerlik için 635 bin 582 yükümlünün başvurduğunu belirterek, "Bize gelen rakamlara göre 9 milyar 533 milyon TL toplam gelir elde edildi." diye konuştu.



"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.



YENİ SİSTEM ÜZERİNE GÖRÜŞÜLDÜ



Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile askerlik sistemine yönelik yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.



Milli Savunma Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı askerlik süresi konusunda belli bir aşamaya gelindi. Süre kısaltılacak. Hali hazırda kısa dönem askerlik 6, uzun dönem 12 ay.



Üzerinde çalışılan formüllerden biri uzun dönemin 9 ay olması. Ama bunun daha da kısalması söz konusu olabilir. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışmasında sona yaklaşıldı. Nihai karara bu çalışmanın ardından varılacak.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci derece sorumlusu, Milli Savunma Bakanımız, genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanlarımız çalışmayı yapacaklar. Yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar. Ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir. bunu söyleyeceğiz. Adımı atacağız." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, “Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi.



Kulislerdeki yeni sistemle ilgili öne çıkan 9 ay tek tip askerlik fikri gerçek olursa hali hazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak lisans mezunu erlerin 6 ay olan zorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak. Kulislerde konuşulan yeni sitem yasalaşırsa; bedelin ödenmesi halinde ise 9 aylık askerlik 3 ay temel eğitimden ibaret olacak.

Askerlik - Bedelli askerlik sürecinin bir yola girmesinin ardından bir müjde de askerlik süresinin kısalmasını bekleyenler ordusu istiyor. Askerliğini uzun dönem ve kısa dönem olarak yapan ve yapacak olan askerlik adayları konuyu sürekli gündemlerinde tutmaya devam ediyor. Ancak halihazırda askerlik süresinin kısalması ile ilgili hükumet kanadından herhangi bir olumlu açıklama gelmedi.Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Askerlik sistemi ve süresi ile ilgili çok şeyler yazılıp çizildi. Henüz netleşmemiş olmasına rağmen askerlik süresi ve sistemi ile ilgili önemli açıklamalar hükumet tarafından yapılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Ak Parti tarafından yapılan açıklamalar askerlik görevini ifa edenleri ve askerlik için gün sayanları yakından ilgilendiriyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Hulusi Akar, "tek tip askerlik" sorusunu şöyle cevapladı:



"Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki bir daha tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes çalışmalarını, faaliyetlerini ön görebilsin, planlayabilsin şeklinde."

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?



Yeni askerlik sistemi ve askerlik süresinin kısalacağı konusunda bazı detaylar kulislerde yer bulmaya devam ediyor.



Askerlik süresinin kısaltılması için bir süredir yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi. Yeni askerlik sistemi dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın başkanlık ettiği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanı sıra tüm kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katıldığı toplantıda ayrıntılı şekilde görüşüldü. Milli Savunma Bakanlığı, toplantının görüntüleriyle birlikte “Askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü” açıklaması yaptı.



Kulislerdeki iddialara göre bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. “Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmaları” seçenekler arasında bulunuyor.

YENİ SİSTEM NELER GETİRİYOR?

Yeni sistemde "tek tip askerliğe" geçilmesi ve "kalıcı bedelli" gelmesi öngörülüyor. Buna göre ordu sistemine geçilinceye dek herkes için öngörülen askerlik hizmetinin sağlanması hedefleniyor. Üzerinde çalışılan yeni sistemde bedelliye ihtiyaç duyulmayacak bir yapının seçenek olarak getirilmesi planlanıyor.

BEDELLİ 2 AY MI OLACAK?

AK Parti kulislerinde dolaşıma giren iddialara göre belirli bir para yatırılarak 2 aylık askerlik yapılması ve böylece gündemden hiç düşmeyen bedelli tartışmalarının noktalanması hedefleniyor.

9 AYLIK TEK TİP ASKERLİK

Öte yandan 9 aylık tek tip askerlik de yeni sistemin başlıklarından biri olduğu yönünde görüşler bulunuyor. Buna göre vatani hizmetin herkes için eşit şartlarda olması, eğitimli insan gücünden daha uzun ve etkin biçimde yararlanılması prensibiyle profesyonel ordu sistemine geçiş için bir ön hazırlık yapılacak.

12 AY ASKERLİK TARİH Mİ OLACAK?

Kulislerde konuşulan bir başka öne çıkan konu ise 9 ay tek tip askerlik fikri hayata geçerse halihazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak üniversite lisans mezunu erlerin 'kısa dönem' diye nitelendirilen 6 ay olan sorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak







BAZI MESLEKLERE ESNEKLİK



Yeni askerlik sisteminde, bazı meslek gruplarına özel uygulamaların da olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda öğretmen, hakim, doktor ve bazı akademik alanlarda görev yapan ile sporcular için esneklik getirilebileceği dile getiriliyor. Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak. Örneğin öğretmenlerin askerlik yükümlülüğünü çoğunlukla yaz aylarında yerine getirmelerine ağırlık verilecek.



BAKANLIKLARA SORULACAK



Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye son şeklini verdikten sonra Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının da görüşüne sunulacak. Bu bakanlıklardan gelecek önerilerde önemli bulunanlar da dikkate alınarak gerektiğinde düzenleme yenilenecek. Bu sürecin ardından hazırlanacak kanun teklifi TBMM gündemine gelecek.

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?



Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.